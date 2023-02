Após problemas na qualidade da água do mar, SC inicia coleta extra nas praias; entenda

Ampliação da coleta ‘se dá em função do aumento do número de casos de doenças de transmissão hídrica e alimentar’, diz governo de SC. Após problemas na balneabilidade de praias, SC dá início a coleta extra no mar; entenda

IMA/Divulgação

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) deu início, na quinta-feira (2), à coleta extra de amostras de água nas praias do Estado para ampliar a análise de balneabilidade. A decisão ocorreu após um termo de cooperação entre diversos órgãos e prevê a elevação das amostras em 82 dos 237 pontos já analisados.

Conforme o governo catarinense, a ampliação da coleta “se dá em função do aumento do número de casos de doenças de transmissão hídrica e alimentar”, e busca levar mais segurança à população no uso das praias urbanas. Na Capital, uma epidemia de diarreia ultrapassou 1,2 mil casos.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Pontos de praias visitadas por turistas durante a temporada, como a Praia Central de Balneário Camboriú e Itapema, ambas no Litoral Norte, e Ingleses, em Florianópolis, estão impróprias para o banho, segundo as análises do IMA.

Segundo o relatório do instituto, divulgado na sexta (3), 70,46% dos pontos analisados estão próprios para banho.

Em Bombinhas, que passará pela análise extra, a Praia de Mariscal perdeu o certificado de Bandeira Azul por conta da balneabilidade.

Entenda por que algumas praias de SC ficaram totalmente impróprias

Praia de Balneário Camboriú segue imprópria para banho há mais de 2 meses

Quais são os pontos que passam por análise extra

O IMA destacou que a metodologia de coleta e análise vai continuar a mesma, que segue a resolução número 274/2000 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). O que vai mudar é que a coleta será feita duas vezes na semana, em vez de uma só, em 82 pontos. São eles:

10 pontos da Praia Central de Balneário Camboriú;

todos os 26 pontos em Canasvieiras, Ingleses e Jurerê, em Florianópolis;

todos os pontos dos seguintes municípios: Balneário Piçarras, Bombinhas, Itajaí, Itapema, Navegantes, Penha e Porto Belo.

Banhistas na Praia de Canasvieiras, Florianópolis, que está totalmente imprópria para banho

Tiago Ghizoni/NSC

Excelência na análise

A pesquisa de balneabilidade em Santa Catarina é feita desde 1976 e segue as normas da Resolução do Conama. A coleta é realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, que mantém uma parceria com o IMA desde 2019.

O estado também é referência nacional na análise. Segundo o IMA, tem o segundo maior monitoramento de balneabilidade do Brasil, atrás apenas do Rio de Janeiro.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Vittorio Rienzo