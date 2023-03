Após problemas técnicos e suspensão, UFT divulga novo resultado para processo seletivo com nota do Enem

Seleção vem enfrentando problemas desde a semana passada e chegou a ter o resultado suspenso após erros no cálculo de pesos e notas. Convocação para matrículas também foi publicada pela universidade. Campus da UFT em Palmas

Na manhã desta segunda-feira (6) a Universidade Federal do Tocantins (UFT) divulgou uma nova relação de candidatos classificados pelo processo seletivo que usou a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A seleção vem enfrentando problemas desde a semana passada e chegou a ter o resultado suspenso após erros no cálculo de pesos e notas.

O processo seletivo chamado de PSEnem ofereceu 1.238 vagas nos 49 cursos da universidade, espalhados em cinco campus pelo estado. O candidato pôde escolher a nota de uma das provas do Enem realizadas entre os anos de 2013 e 2022. As inscrições foram gratuitas.

O resultado da seleção deveria sair nesta quinta-feira (2) no site da Comissão Permanente de Seleção (Copese) da UFT. Só que a página passou por problemas técnicos e a publicação acabou sendo adiada para o dia seguinte.

Na sexta-feira (3), os problemas técnicos continuaram e a UFT optou por divulgar as notas por meio de um drive, que teve o link publicado nas redes sociais da instituição.

No mesmo dia a universidade afirmou que verificou um “comportamento inesperado no sistema de processamento para o cálculo dos pesos/notas de alguns candidatos”. Isso fez a UFT suspender o resultado até que a situação fosse corrigida.

Pelas redes sociais oficiais da UFT, internautas reclamam sobre a expectativa do resultado e das comemorações pela aprovação baseadas no resultado que tinha sido divulgado.

No início da manhã desta segunda-feira (6), a Coordenação de Processos Seletivos (Copese), publicou no site da própria UFT, o novo resultado do Processo Seletivo pela nota do Enem e a convocatória para matrícula dos aprovados na primeira chamada do PSEnem.

As matrículas agora deverão ser feitas pela internet entre os dias 8 e 9 de março, até 18h, pelo Sistema de Ingresso à Graduação – Sigrad. Os detalhes da matrícula devem ser conferidos no site da instituição.

