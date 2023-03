Após problemas técnicos, UFT divulga lista com resultado de seleção pelas redes sociais

PSEnem ofereceu 1.238 vagas nos 49 cursos da instituição. A lista seria divulgada na página da Comissão Permanente de Seleção (Copese), mas acabou sendo publicada em um drive para acesso dos candidatos. Campus da UFT em Palmas

Poliana Macedo/UFT

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) divulgou nas redes sociais, nesta quinta-feira (3), uma lista com o resultado do processo seletivo que selecionou estudantes por meio das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Resultado foi tirado do ar horas depois, para correção de notas que apresentaram inconsistência.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O resultado da seleção deveria sair nesta quinta-feira (2) no site da Comissão Permanente de Seleção (Copese) da UFT. Só que a página passou por problemas técnicos e a publicação acabou sendo adiada.

LEIA TAMBÉM

UFT lança edital com 1.238 vagas para ingresso com a nota do Enem; inscrições começam no dia 14 de fevereiro

UFT lança vestibular com 766 vagas para 41 cursos de graduação

Nesta sexta-feira (3) a página da Copese continuou com problemas e para evitar um novo adiamento, a UFT resolveu publicar um drive com a lista de aprovados na primeira chamada por meio das redes sociais.

O processo seletivo chamado de PSEnem ofereceu 1.238 vagas nos 49 cursos da universidade, espalhados em cinco campus pelo estado. O candidato pôde escolher a nota de uma das provas do Enem realizadas entre os anos de 2013 e 2022. As inscrições foram gratuitas.

Outro vestibular

As inscrições para o vestibular da UFT para o segundo semestre de 2023 ainda estão abertas até a próxima segunda-feira, dia 6. São 766 vagas distribuídas para 41 cursos de graduação. A taxa é de R$ 140 e podem ser feitas no site da Copese. As provas devem acontecer no dia 30 de abril e o resultado final está previsto para o dia 14 de junho.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vittorio Ferla