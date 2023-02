Após protestos de trabalhadores, Americanas reitera que ‘não iniciou nenhum processo de demissão’

Ao dizer que o plano de recuperação será responsável por definir as ações daqui para frente, a empresa reconhece, contudo, que ‘reestruturações’ podem ser feitas. Foto de 13 de janeiro de 2023 de unidade das Lojas Americanas no Centro do Rio de Janeiro

Mauro Pimentel/AFP

Depois de um protesto encabeçado por sindicatos e trabalhadores da Americanas, nesta sexta-feira (3), no Rio de Janeiro, a empresa reiterou que não deu início, até o momento, a nenhum processo de demissão de funcionários.

A varejista afirmou novamente que, desde que pediu recuperação judicial, só interrompeu alguns contratos de fornecedoras de serviços terceirizados.

“A Americanas atua nesse momento na condução de seu processo de recuperação judicial, cujo objetivo é garantir a continuidade das atividades da empresa, incluindo o pagamento dos salários e benefícios de seus funcionários em dia”, afirmou, em nota, a companhia.

Ao dizer que o plano de recuperação será responsável por definir as ações daqui para frente, a empresa reconhece, contudo, que “reestruturações” podem ser feitas.

“Como parte do processo, [a empresa] acredita que pode haver reestruturações, mas reitera que manterá o canal de comunicação aberto com todos os seus colaboradores e públicos de interesse e seu compromisso com todas as obrigações trabalhistas.”

Na nota, a Americanas alega que mantém relacionamento próximo com os sindicatos “e segue comprometida com um diálogo produtivo e recorrente sobre questões trabalhistas”.

