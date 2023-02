Após quase 10 horas, bombeiros encerram trabalhos no incêndio que destruiu Warung Beach Club, em Itajaí

Retroescavadeira foi usada na parte final para extinguir focos do fogo. Incêndio começou na manhã desta quarta-feira e não houve feridos. Imagem de drone mostra detalhes da destruição pós-incêndio em beach club de Itajaí

Após quase 10 horas, o Corpo de Bombeiros Militar deu por encerrado o trabalho no Warung Beach Club, na Praia Brava de Itajaí, Litoral Norte catarinense. O local foi atingido por um incêndio nesta quarta-feira (22). Não houve feridos.

As chamas teriam se iniciado por volta de 10h e foram controladas em cerca de duas horas. No restante do tempo, foi feito rescaldo.

A estrutura do clube ficou destruída. O Corpo de Bombeiros Militar informou que fará a perícia nesta quinta (23), junto com a Polícia Científica. O objetivo é descobrir o que causou o incêndio.

Trabalhos finais

À noite, os proprietários do clube disponibilizaram uma retroescavadeira. Os bombeiros usaram a máquina para derrubar algumas paredes instáveis e, com isso, auxiliar na remoção de entulhos e extinção de focos de incêndio sob o chão.

Imagens de drone mostram destruíção após incêndio em beach club de Itajaí

Dessa forma, o trabalho de rescaldo foi facilitado e possibilitou o fim da atuação dos profissionais no local. Os bombeiros informaram às 19h48 que finalizaram a ocorrência e fizeram o isolamento da estrutura.

Como ainda havia brasa no local, seguranças do clube e vizinhos foram orientados a ligar para a corporação caso um novo foco de incêndio se inicie.

Ícones da música eletrônica se solidarizam após incêndio que destruiu o Warung Beach Club

Em nota às 14h desta quarta, o Warung Beach Club disse que o incêndio começou em uma das pistas do clube e que foram registrados apenas danos materiais na estrutura. “Os órgãos competentes já estão apurando os fatos”.

O Warung é cenário de grandes eventos de música eletrônica que atraem turistas de todo o país. O último evento ocorreu no domingo (19).

Combate à tarde

As imagens de drone mostram paredes danificadas e destroços. O empreendimento fica cercado por uma área de vegetação e perto da faixa de areia. A fumaça pôde ser vista a quilômetros de distância.

Imagem de drone mostra destruição após incêndio no Warung Beach Club, em Itajaí

Cerca de 2,8 mil m² de área foram atingidos pelo fogo. Quanto à vegetação, somente as árvores internas da casa noturna foram afetadas, sendo preservadas a restinga e edificações ao redor.

Estrutura de beach club de Itajaí destruída após incêndio

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o beach club tem atestado para funcionamento válido até maio de 2023.

Estrutura de beach club de Itajaí destruída após incêndio

Ao todo, seis caminhões de combate a incêndio e 18 bombeiros atuam diretamente, além do apoio de caminhões-pipa.

Incêndio

Conforme os bombeiros, uma pessoa que estava no local relatou que ouviu um estouro no lado centro do espaço. “Quando abriu a porta viu as labaredas já altas na parte do caixa/DJ”.

O combate às chamas mobilizou equipes dos bombeiros de Itajaí e outras cidades vizinhas, como Itapema e Balneário Camboriú, também no Litoral Norte.

Vídeo enviado pelos Corpo de Bombeiros mostra incêndio em beach club de SC

Segundo o site do beach club, o espaço funciona desde 2002 e é referência no cenário nacional e internacional de música eletrônica.

