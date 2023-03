Após quase 40 dias de interdição, trecho de Piquete na rodovia BR-459 é liberado

O tráfego estará liberado apenas entre as 6h e 19h. Via estava interditada desde o dia 20 de janeiro. Queda de barreira interdita totalmente a BR-459 no trecho de Piquete

Wilson Araújo/ TV Vanguarda

Depois de mais de um mês de interdição, o trecho de Piquete (SP) na rodovia BR-459 foi liberado na manhã desta quarta-feira (1°). Apesar da liberação, há regras para o tráfego no trecho- confira os detalhes abaixo.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a rodovia foi liberada parcialmente entre os quilômetros 0 e 14, que estavam bloqueados totalmente por queda de barreira – veja abaixo.

As obras emergenciais ainda não foram concluídas e estão em andamento. Por conta disso, o tráfego no local seguem em meia pista e com operação ‘pare e siga’ automatizada com semáforos que já estão implantados.

Regras

Devido à geometria da via, com pistas estreitas e sem acostamentos no trecho que corta o município, o tráfego está restrito a motos, veículos leves e comerciais de até 3 eixos.

Além disso, o trânsito está liberado apenas das 6h às 19h. Das 19h às 6h a rodovia será bloqueada.

Confira outras medidas que foram estabelecidas:

sem chuva e durante o dia: tráfego mantido

com chuva fraca e durante o dia: tráfego mantido

com chuva intensa durante o dia: tráfego totalmente interrompido

durante a noite: tráfego totalmente interrompido

Divulgação/ PRF

Recomendações

Por conta das obras em andamento, o Dnit informou que recomenda que os usuários trafeguem pela via em velocidade reduzida, principalmente na serra. O departamento alerta que, embora menor, ainda existe a chance de queda de árvores, pedra e terra na pista pelas mudanças rápidas de tempo.

Ao transitar pela meia pista, na operação ‘pare/siga’, o motorista deve reduzir ainda mais a velocidade.

Ainda segundo o Dnit, usuários que forçaram a passagem nas barreiras de interdições serão autuados e receberão multa – a infração será considerada grave.

BR-459

Divulgação/PRF

Interdição

Devido a quedas de barreiras, a rodovia BR-459, que liga Lorena (SP) a Poços de Caldas (MG), precisou ser interditada no dia 20 de janeiro. O trecho bloqueado foi o de Piquete, que compreende os quilômetros 0 a 14.

Desde então, equipes do Dnite e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) trabalhavam no local para limpar a via, reformar as partes da pista que ficaram danificados e liberar o tráfego.

Queda de barreira interdita parcialmente a BR-459 no trecho de Piquete.

Divulgação/PRF

Vittorio Ferla