Após quase sete anos de atraso, Rede Lucy Montoro inicia atendimentos em Taubaté, SP

Divulgação/Prefeitura de Taubaté

Depois de quase sete anos de atraso, a Rede Lucy Montoro vai começar os atendimentos nesta sexta-feira (31) em Taubaté. O prédio ficou pronto em novembro do ano passado e, desde então, recebeu os ajustes finais para início da operação.

O primeiro prazo dado pela prefeitura da cidade e pelo Governo do Estado de São Paulo para entrega da unidade era agosto de 2016. Diversos problemas, no entanto, atrasaram o início do serviço (leia mais detalhes abaixo).

De acordo com o governo estadual, a rede vai atender 13 especialidades em Taubaté. Dessas, quatro são médicas e outras nove são consideradas ‘não médicas’.

Especialidades médicas:

Otorrinolaringologista

Fisiatria

Neurologia

Ortopedia

Especialidades ‘não médicas’:

Enfermagem

Farmácia

Assistência social

Psicologia

Terapia ocupacional

Fisioterapia

Nutrição

Fonoaudiologia

Educação física

Divulgação/Governo do Estado de São Paulo

O centro de reabilitação, que fica na avenida Amador Bueno da Veiga, vai atender também outras 38 cidades da região e pretende oferecer mais de 59 mil consultas ao ano, além de mais de 2,5 mil órteses e próteses.

A Organização Sociais de Saúde (OSS) contratada para administrar a unidade é a Seconci-SP, a mesma que é responsável pelo Ambulatório Médico de Especialidades (AME), que foi inaugurado em abril de 2022.

Atrasos

O projeto de obras do Lucy Montoro foi assinado no dia 11 de agosto de 2015. Na ocasião, prefeitura de Taubaté e governo estadual anunciaram que a construção custaria R$ 15 milhões (junto com o AME) e seria concluída em 12 meses, ou seja, em agosto de 2016.

Desde então, no entanto, a unidade sofreu com diversos atrasos. A pandemia e a inflação de materiais do setor de construção civil foram alguns dos motivos alegados.

Laurene Santos/TV Vanguarda

O último prazo para entrega do prédio que havia sido dado pela prefeitura à TV Vanguarda e ao g1 foi abril de 2022, que também não foi cumprido. A data foi divulgada a secretaria de obras em novembro de 2021. Na ocasião, a pasta explicou que houve problemas com o projeto e com a empresa contratada para execução das obras.

A construção – tanto do Ame quanto do Lucy Montoro – foram custeadas pelo Governo do Estado, mas executadas por empresas contratadas pela prefeitura, que ficou responsável pelo andamento das obras e pela entrega das unidades.

De acordo com a secretária de saúde da cidade, a reta final também contou com alguns impasses, como falta de disponibilização de equipamentos para a obra, dificuldade para a aquisição de cabos elétricos e com a parte de marmoraria para as pias e banheiros

Quando a construção ficou pronta e foi entregue, em novembro, o Estado informou que o espaço começaria a funcionar em março, o que acontece nesta sexta-feira (31).

Centro de Reabilitação Lucy Montoro

A Rede de Reabilitação Lucy Montoro é um serviço do Estado de São Paulo e tem como objetivo oferecer o tratamento de reabilitação para pacientes com deficiências físicas incapacitantes, motoras e sensório-motoras.

O centro realiza programas de reabilitação específicos, de acordo com as características de cada paciente. Os tratamentos são realizados por equipes multidisciplinares.

Além de Taubaté, outras 14 cidades do estado contam com uma unidade, sendo que uma delas também está na região: São José dos Campos.

Divulgação/Governo do Estado de São Paulo

Vittorio Rienzo