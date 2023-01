Após quatro dias, bombeiros encerram buscas por idoso que caiu em lago com o filho para escapar de ataque de abelhas

Afogamentos aconteceram em Esperantina, na região do Bico do Papagaio. Conforme os bombeiros, foram 96 horas de buscas em diferentes pontos com profundidade de até 17 metros. Mergulhados dos bombeiros retomaram as buscas nesta terça-feira (24)

As buscas pelo homem que caiu em um lago da zona rural de Esperantina, no norte do Tocantins, foram encerradas. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros fizeram buscas por quatro dias consecutivos, mas Antônio Ferreira da Silva, de 63 anos, não foi localizado. Ele e o filho pescavam no local quando foram atacados por abelhas e tiveram que pular na água.

O desaparecimento ocorreu no final da tarde de domingo (22), na região do Povoado Tobasa. O corpo de Shirley de Sousa Silva, 41 anos foi encontrado na madrugada de segunda-feira (23).

Conforme os bombeiros, foram 96 horas de buscas intensas. Nesta quinta-feira (26) os militares, com apoio de familiares da vítima, ampliaram a área de ação, mesmo assim não houve sucesso.

“É convencionado pelos corpos de bombeiros que, para buscas de corpos submersos em rios com correnteza, faz-se a busca submersa por 24h, e buscas de superfície por mais 72 horas, totalizando 96h de busca. Os bombeiros militares procuraram a família da vítima para informar sobre o encerramento dos trabalhos, e pedir que, caso haja indícios de pista, que informe aos bombeiros para que sejam realizadas novas buscas”, informou a corporação.

Durante os quatro dias as equipes de mergulhadores se revezaram e foram realizados mergulhos com equipamentos em diferentes pontos com profundidade de até 17 metros.

Bombeiros fazem buscas na zona rural

O lago onde aconteceu o afogamento fica à margem direita do Rio Tocantins e com a chuva e transbordamento, os dois se conectaram. Os bombeiros também farão mergulhos na parte do rio.

Pai e filho eram moradores de Esperantina. Os bombeiros foram informados que os ocupantes do barco e as vítimas não usavam coletes salva-vidas, mas sabiam nadar.

