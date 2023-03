Após quatro dias de internação no HR, quadro de saúde de homem baleado em frente a bar em Presidente Prudente é considerado estável

Polícia Civil informou que continua investigando o caso e, até o momento, ninguém foi preso. Vítima, de 28 anos, foi socorrida consciente no local e encaminhada ao Hospital Regional (HR)

Redes sociais

Após quatro dias de internação no Hospital Regional (HR), o quadro de saúde do homem, de 28 anos, baleado neste domingo (12) em frente a um bar na Avenida Washington Luiz, no Centro de Presidente Prudente (SP), continua sendo considerado estável.

A vítima deu entrada no pronto-socorro da unidade às 21h12 do domingo e, segundo o hospital, foi “atendida pela equipe médica e multiprofissional”. Em nota ao g1 na tarde desta quarta-feira (15), o HR informou que o rapaz segue internado e seu quadro de saúde é considerado estável.

A Polícia Civil informou que continua investigando o caso e, até o momento, ninguém foi preso.

Agentes foram até o hospital para colher o depoimento da vítima, mas ela não quis se manifestar.

VEJA TAMBÉM:

Em tiroteio, homem de 28 anos é baleado na Avenida Washington Luiz, em Presidente Prudente

Homem baleado em frente a bar na Avenida Washington Luiz segue internado no Hospital Regional

Vítima, de 28 anos, foi socorrida consciente no local e encaminhada ao Hospital Regional (HR)

Redes sociais

Relembre o caso

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo com uma pessoa ferida, na noite deste domingo (12).

No local, os policiais constataram que a vítima havia sido alvejada com tiros e socorrida com vida ao Hospital Regional, em Presidente Prudente.

A PM ainda informou que a tentativa de homicídio ocorreu em frente a um estabelecimento comercial e que a vítima e o autor estavam no interior do bar e, em certo momento, teriam discutido. Foi quando houve uma correria e os disparos foram ouvidos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima foi atingida na face e no ombro.

Uma testemunha, de 34 anos, disse aos policiais que estava trafegando pela Avenida Washington Luiz, no sentido bairro-Centro, e presenciou duas pessoas, uma delas com uma arma na mão, disparando contra a vítima, que estava na direção de um carro e tentava sair do local. O homem acabou batendo contra o veículo da testemunha e ela viu quando o autor efetuou outros dois disparos.

Em seguida, a vítima saiu do carro “sujo de sangue e andou na direção do bar”. Já os dois envolvidos teriam fugido do local a pé.

Outra testemunha, um homem, de 40 anos, que trabalha como segurança e estava na entrada do estabelecimento, informou aos policiais que ouviu vários disparos de arma de fogo e viu um veículo dando marcha ré.

Já uma terceira testemunha, de 28 anos, afirmou que ouviu vários disparos de arma de fogo e que localizou sete cápsulas deflagradas próximo a um carro. Ele, então, as recolheu e, com a chegada da polícia, entregou para os agentes.

A PM foi informada ainda que, no momento da tentativa de homicídio, uma pessoa não identificada pulou o muro do bar, que dá acesso a um terreno baldio, e fugiu do local. Os policiais realizaram uma vistoria no terreno e localizaram um chinelo, um óculos de sol e um aparelho celular.

Os disparos de arma de fogo também atingiram um carro que estava estacionado em frente ao bar e, aos policiais, o proprietário do veículo informou que seu carro foi atingido na parte dianteira, próximo ao para-lama.

Tiroteio começou após discussão dentro de um estabelecimento comercial, no Centro, em Presidente Prudente (SP)

Redes sociais

A Polícia Científica compareceu ao local para realizar perícia no veículos que sofreram danos, no ponto onde a vítima caiu e no terreno baldio onde foram encontrados os itens.

A PM informou que o carro da vítima foi abandonado na Avenida Manoel Goulart, na Vila Nova. O veículo também passou por perícia e foi apreendido administrativamente.

Por estar hospitalizado, não foi possível ouvir a sua versão dos fatos do homem baleado durante a elaboração do Boletim de Ocorrência.

O chinelo, o aparelho celular, o óculos e as cápsulas deflagradas foram apreendidos.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Ufficio Stampa