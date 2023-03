Após queda de barreira, BR-280 em SC é interditada pela sexta vez em 3 meses

Terra caiu sobre a pista no km 83 entre Corupá e São Bento do Sul, no Norte do estado. Queda de barreira ocorreu no domingo, mas interdição continuava na manhã desta segunda-feira. Deslizamento de terra na BR-280 na Serra de Corupá

A BR-280, que corta Santa Catarina da fronteira com a Argentina até o litoral, foi interditada nos dois sentidos na altura do quilômetro 83 por causa de um deslizamento de terra na região entre Corupá e São Bento do Sul, no Norte catarinense. Não houve feridos, nem veículos atingidos.

O deslizamento ocorreu por volta das 16h de domingo (12) em função das fortes chuvas que atingem a região. A interdição continuava na manhã deste segunda-feira (13), sem previsão para liberação, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Esta é o sexto bloqueio na rodovia nos últimos três meses em função de fenômenos da natureza e problemas estruturais. Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura (DNIT) trabalham no local.

A PRF orienta que os motoristas podem usar a SC-418, na Serra Dona Francisca, como rota alternativa.

O trecho onde ocorreu a interdição estava passando por obras. O Departamento Nacional de Infraestrutura (DNIT) e a Defesa Civil decidiram em conjunto pelo bloqueio na rodovia. A retirada da terra que caiu sobre a pista começou na noite de domingo.

Interdições

Por causa dos estragos, que incluem deslizamentos de terra e rompimento de bueiros, a serra já foi totalmente interditada em pelo menos outras cinco oportunidades em três meses.

Em dezembro do ano passado, o órgão que administra a rodovia decretou situação de emergência em um trecho de 47 quilômetros da via. Os pontos são entre o km 64,2, em Jaraguá do Sul, e o km 111,5, em São Bento do Sul.

A partir desta declaração, o DNIT fez uma contratação em caráter emergencial para iniciar serviços imediatos como escavações, execução de aterros, regularização de pista, acostamento, construção de galerias, implantação de desvios, limpeza de material sobre a pista, entre outros trabalhos.

