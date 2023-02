Após reclamações, Prefeitura de Piracicaba realiza reparos em deck na Rua do Porto

Será aberta uma licitação para reforma completa da estrutura, segundo a administração. Prefeitura executa serviços de reparo no assoalho do deck da Rua do Porto

Após reclamações de reclamações de turistas e moradores, a Secretaria Municipal de Obras e Zeladoria (Semozel) de Piracicaba (SP) comunicou que realizou reparos no assoalho do deck localizado em frente ao Casarão do Turismo, na Rua do Porto, na margem do rio Piracicaba.

Segundo a administração, a medida é paliativa, para melhorar a estrutura e facilitar o passeio de visitantes e turistas, até que a reforma completa seja licitada.

De acordo com a Semozel, o deck vai passar por reforma definitiva. A licitação vai incluir retirada total do assoalho e substituição e pintura em verniz. Além disso, vai constar também no edital a instalação de guarda-corpo e calçamento da Rua do Porto.

Medida visa melhorar o trânsito no local até que a reforma completa seja licitada

Relembre o caso

O deck é uma plataforma feita de madeira, que fica junto aos restaurantes da Rua do Porto, o principal ponto turístico da cidade. As pessoas frequentam o local para observar o rio, principalmente na época de chuvas, com a cheia do manancial. No entanto, turistas e moradores reclamavam de dezenas de buracos no local.

Turistas e moradores reclamam de buracos em deck para observação de rio em Piracicaba

A equipe da EPTV, afiliada TV Globo, foi até lá nesta terça-feira (7), antes dos reparos, e contou pelo menos 25 tábuas faltando. Em alguns pontos havia pregos expostos.

A aposentada Maria José Tavares mostrou indignação com a situação do local. “Eu acho uma falta de respeito com a população, porque todo mundo paga. Já passou do tempo de consertar isso daí, está muito perigoso”, lamentou.

A manicure Priscila Alves relata que vai todos os dias no local para fazer caminhadas e também reclama da situação. “É um desacato com a população.”

Pregos expostos em deck de observação na Rua do Porto em Piracicaba

