Após rejeitarem Gilberto Gil pela 2ª vez, vereadores de Florianópolis dão título honorário a Hang

Após rejeitarem pela segunda vez o título de cidadão honorário ao músico Gilberto Gil, os vereadores de Florianópolis aprovaram a honraria ao empresário bolsonarista de Brusque, no Vale do Itajaí, Luciano Hang. Ele vai receber o título em sessão nesta quinta-feira (23), aniversário de 350 anos da capital catarinense.

A Câmara de Vereadores rejeitou, pela segunda vez, o título de cidadão honorário a Gilberto Gil em segunda votação, ocorrida em 14 de março. Foram oito votos favoráveis, seis contrários e duas abstenções.

O músico vai se apresentar no domingo (26) em Florianópolis, como parte das comemorações pelo aniversário da cidade.

No caso de Hang, o título de cidadão honorário foi aprovado em primeira votação em 20 de março e, em segunda, no dia seguinte.

O título de cidadão honorário é uma honraria para homenagear pessoas não nascidas em Florianópolis, mas que prestaram serviços relevantes à cidade, ao estado, ao Brasil, à humanidade e são reconhecidos em seus campos de atuação.

Na primeira votação, o empresário recebeu 14 votos favoráveis, três contrários e seis abstenções. Na segunda, foram 13 favoráveis e seis ausências. Para a aprovação, eram necessários um mínimo de 12 votos.

Na justificativa, o vereador autor da proposta, Maikon Costa (PL), escreveu que “Cabe menção e título de Cidadão Honorário, pelo honroso trabalho, presente na cidade de Florianópolis, por meio da promoção da geração de renda e apoio a diversos programas sociais, a exemplo do Troco Solidário que arrecadou e destinou recursos para 138 entidades apenas neste segundo semestre de 2021, através da sua rede empresarial, bem como pelo posicionamento político em prol do Brasil, clamando aqui ao sentido republicano e democrático que deve imperar em todo o diálogo e parceria de construção de uma sociedade e cidade melhor”.

Contestação na medalha Antonieta de Barros

Recentemente, a Câmara de Vereadores de Florianópolis concedeu uma honraria que foi contestada. O sobrinho-neto de Antonieta de Barros, mulher considerada heroína da pátria, enviou um email aos parlamentares em que manifestou repúdio às indicações da deputada estadual antifeminista Ana Campagnolo (PL) e da deputada federal Caroline de Toni (PL) ao recebimento da medalha Antonieta de Barros.

Os vereadores, porém, concederam a honraria assim mesmo. Ao g1, o sobrinho-neto expressou insatisfação em relação à decisão dos parlamentares.

“Recebi com grande tristeza a decisão da Câmara de conceder a medalha Antonieta de Barros às deputadas Ana Caroline Campagnolo e Caroline de Toni, que, no meu entender, desrespeita a memória e a luta de Antonieta de Barros. Em nenhum momento a atuação dessas deputadas se aproxima das lutas e ideais de Antonieta”, disse.

