Após reportagem do g1, cratera em rua do Jardim Santa Fé recebe reparos em em menos de 24h, em Presidente Prudente

Equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sosp) e da Companhia Prudentina de Desenvolvimento (Prudenco) estiveram no local na manhã desta quarta-feira (15). Funcionários da Secretaria de Obras e da Prudenco estiveram no local na manhã desta quarta-feira (15) para realizar reparos no buraco

Francisco Aparecido da Silva

Após a publicação de uma reportagem no portal g1 nesta terça-feira (14), a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sosp), em conjunto com Companhia Prudentina de Desenvolvimento (Prudenco), iniciou as obras de reparo na cratera localizada na Rua Maria Ângela de Oliveira Esterque, no Jardim Santa Fé, em Presidente Prudente (SP)

De acordo com o morador e síndico de um dos condomínios em frente ao local, Francisco Aparecido da Silva, os funcionários compareceram à via do bairro durante a manhã desta quarta-feira (15).

O síndico relatou ao g1, na terça-feira (14), os problemas enfrentados pelos moradores desde dezembro de 2022, após um buraco surgir na via. A erosão piorou com o tempo, após as chuvas frequentes nos meses de janeiro e fevereiro de 2023.

O buraco ocupava metade de uma das pistas e havia comprometido cerca de três metros da calçada de um condomínio.

Silva ainda ressaltou que o problema começou a ser solucionado somente após a publicação da reportagem no g1, visto que ele próprio já havia acionado a Prefeitura diversas vezes através do canal de comunicação 156, sem ter obtido resposta satisfatória.

“Se não fosse a matéria, ia ficar muito mais difícil de a gente conseguir este reparo e, realmente, estava bem perigoso, como deu para ver nas fotos”, afirmou o morador.

VEJA TAMBÉM:

Cratera aberta há dois meses em rua do Jardim Santa Fé preocupa moradores, em Presidente Prudente

Funcionários da Secretaria de Obras e da Prudenco estiveram no local na manhã desta quarta-feira (15) para realizar reparos no buraco

Francisco Aparecido da Silva

Além da cratera, os moradores também enfrentam problemas com a iluminação pública, pois um dos postes da rua está com a luz queimada, o que dificulta a visualização da erosão no período noturno.

Em nota enviada ao g1 nesta terça-feira (14), a Prefeitura de Presidente Prudente informou que o aparecimento do buraco decorre de problemas envolvendo a construção de um empreendimento imobiliário localizado nas proximidades.

“Dessa forma, compete à construtora proceder aos reparos no local”, pontuou o Poder Executivo ao g1.

No entanto, equipes da Sosp e da Prudenco estiveram na via e iniciaram as obras na cratera na manhã desta quarta-feira (15).

Funcionários da Secretaria de Obras e da Prudenco estiveram no local na manhã desta quarta-feira (15) para realizar reparos no buraco

Robson Pimenta

O síndico espera que o reparo devolva a segurança aos moradores e aos motoristas que transitam no local diariamente.

“Esse reparo é essencial para a segurança dos moradores que passam por aqui, porque um buraco desse tamanho, posicionado no meio de uma das pistas na principal avenida do nosso bairro, oferece um risco enorme de acidentes gravíssimos de pedestres, veículos e bicicletas. Então, é uma situação urgente mesmo, gravíssima”, ressaltou Francisco Aparecido da Silva.

Buraco aberto em dezembro de 2022 persistiu durante dois meses no local até a publicação de uma reportagem no portal g1

Claudia Henriques Silva

Buraco aberto em dezembro de 2022 persistiu durante dois meses no local até a publicação de uma reportagem no portal g1

Claudia Henriques Silva

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

valipomponi