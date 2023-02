Após seis anos paralisadas, obras do campus Aracaju do IFS serão retomadas, diz reitoria

Até o momento, 54% da obra foi construída. Campus do IFS em Aracaju retoma obras

Após seis anos paralisadas, as obras do Instituto Federal de Sergipe (IFS), campus Aracaju, serão retomadas ainda este ano. A informação é da reitoria do órgão.

Segundo a reitora do IFS, Ruth Sales, os trabalhos de ampliação começaram em 2014, com previsão de terminar em três anos. Entretanto houve atrasos e, quando deveria ter sido concluída, em 2017, a obra foi paralisada, porque a empresa responsável desistiu do serviço e os recursos acabaram voltando para a União.

A obra estava inicialmente orçada em R$ 29 milhões. Já foram gastos R$15 milhões e, na retomada, serão necessários pelo menos R$ 20 milhões. Vai custar aos cofres públicos pelo menos R$ 6 milhões a mais que o valor previsto no projeto original.

Até o momento, foram construídos 54% da obra. Quando estiver concluído, o Campus Aracaju pode oferecer mais 2.900 novas matrículas.

Outro campus

A reitora informou também que, até o mês de abril, deve começar a funcionar o campus do IFS em Poço Redondo, no sertão do estado. A unidade está pronta há dois anos e, mesmo fechada, custa aos cofres públicos R$ 700 mil ao ano e ainda não havia sido entregue por questões burocráticas, como a realização de concursos público para nível técnico.

Ainda segundo a reitora, o campus Poço Redondo tem a capacidade de acolher 1.200 novas matrículas e pode chegar a ter 70 professores e 45 técnicos administrativos.

valipomponi