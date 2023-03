Após ser agredido com taco de sinuca, homem atira em duas mulheres durante briga no interior de SP

Aos policiais, o suspeito contou que viu as duas mulheres brigando na rua, próximas a um bar em Areiópolis, e foi separá-las. Depois de ser agredido por uma delas foi até em casa, pegou a arma de fogo e retornou ao local, efetuando os disparos. Um homem, de 45 anos, foi preso por tentativa de homicídio após atirar contra duas mulheres durante uma briga, em Areiópolis (SP).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a PM foi acionada para atender ocorrência de disparos de arma de fogo em via pública. Quando a equipe chegou, descobriu que duas mulheres, de 46 e 43 anos, haviam sido baleadas e levadas até o Pronto Socorro da cidade.

O suspeito dos disparos foi encontrado, pouco depois, dentro da própria residência e assumiu a autoria do crime. Aos policiais, ele contou que viu as duas mulheres brigando na rua, próximas a um bar, e foi separá-las.

Neste momento, ele acabou agredido por uma delas com um taco de sinuca na cabeça e, por isso, foi até em casa, pegou a arma de fogo e retornou ao local, efetuando os disparos. Ele disse que a intenção era atingir aquela que o agrediu.

As duas vítimas, que foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico, confirmaram a versão do autor do crime aos policiais. O estado de saúde delas é considerado estável.

O homem foi preso em flagrante por dupla tentativa de homicídio e encaminhado à Penitenciária de Itatinga (SP).

