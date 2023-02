Após ser flagrado com crack, maconha e cocaína, homem é preso por tráfico de drogas no Jardim Brasilândia, em Dracena

Polícia Militar recebeu uma denúncia de que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes na Rua Érico Veríssimo. Suspeito, de 19 anos, foi preso em flagrante nesta terça-feira (31), em Dracena (SP)

Polícia Militar

Um homem, de 19 anos, foi preso por tráfico de drogas após ser flagrado com crack, maconha e cocaína, nesta terça-feira (31), em Dracena (SP).

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 14h20, a corporação recebeu uma denúncia de que um indivíduo estaria realizando tráfico de drogas na Rua Érico Veríssimo, no Jardim Brasilândia. No local, os policiais constataram o comércio ilícito.

Em tentativa de abordar ao homem que comprou entorpecentes do suspeito, ele empreendeu fuga e dispensou uma porção de cocaína e uma de crack.

Diante dos fatos e com apoio das equipes de Força Tática, o suspeito de realizar a venda das drogas foi abordado e confessou de imediato a prática do crime. Ele ainda indicou onde estavam o restante das entorpecentes, a balança de precisão e os apetrechos utilizados a preparação dos ilícitos.

Ainda segundo a Polícia, o canil foi acionado e mais drogas foram encontradas no quintal da casa.

O homem foi conduzido à Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Dracena, onde permanece à disposição da Justiça.

