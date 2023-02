Após ser traído, homem mata amante de esposa a facadas, em Teodoro Sampaio

Ocorrência foi registrada na tarde deste sábado (11) e autor dos golpes com faca ainda não foi localizado pela Polícia Civil. Homem, de 25 anos, mata amante de esposa a facadas, em Teodoro Sampaio (SP)

A Polícia Civil está à procura de um homem, de 25 anos, que matou a facadas, na tarde deste sábado (11), um outro rapaz, de 22 anos, no Centro, em Teodoro Sampaio (SP). Ele encontrou a vítima com sua esposa, de 20 anos, trancados dentro do quarto na residência onde morava.

Conforme informações do delegado Zanatta Riveira Holsback, responsável pelo caso, o homem, de 25 anos, mantinha uma união estável com a mulher, de 20 anos, e moravam juntos.

Há uma semana, os dois discutiram e o rapaz deixou seus pertences na residência, porém, passou a dormir na casa de seu pai.

Já na tarde deste sábado, a jovem estava em sua casa e chamou uma amiga, de 19 anos, para ir até lá, que, por sua vez, levou um homem, de 22 anos, para apresentar para a mulher. Na casa, a amiga ficou na sala e os dois foram para o quarto.

O companheiro da mulher descobriu, pulou o muro da residência e invadiu o local. Ele encontrou a amiga da companheira na sala, a ameaçou de morte e deu um chute em sua cabeça.

A amiga entrou em desespero, pediu para que ele se acalmasse e começou a gritar pela mulher, que estava dentro do quarto.

A jovem abriu a porta do cômodo, viu que seu companheiro invadiu a residência e trancou novamente a porta.

O envolvido foi até a cozinha, abriu uma gaveta, pegou uma faca, de aproximadamente 18 centímetros, e começou a tentar arrombar a porta do quarto.

Com os golpes do homem, a porta começou a danificar e ele ainda gritava para que a mulher deixasse ele entrar, pois, se “arrombasse seria pior”.

A jovem então abriu a porta e tentou acalmar o companheiro. O homem entrou e tentou trancar novamente a porta, para que os três ficassem dentro do cômodo, porém, devido aos danos, ela não trancou.

O homem começou a desferir golpes de faca contra o rapaz e a mulher conseguiu escapar do local. A amiga, que estava na sala, viu as facadas e gritou para que ele parasse.

A vítima tentava se defender dos golpes e conseguiu correr até o corredor, onde foi derrubada pelo homem, que desferiu novas facadas até que o jovem morreu após uma facada fatal na região do pescoço.

Já na rua, o homem ainda agrediu a amiga da companheira e a ameaçou de morte.

A companheira do envolvido conseguiu se esconder em uma casa da vizinhança e, após um tempo, achou que o homem já teria ido embora e foi novamente para a rua.

Neste momento, o rapaz a agrediu e ameaçou de morte, até que pessoas próximas conseguiram intervir.

Após o ocorrido, o envolvido fugiu para a casa de um tio e foi levado até a zona rural do município.

O tio do homem informou à Polícia Civil que o rapaz chegou em sua residência sem a faca e pediu para ser levado até a propriedade rural de sua avó, pois teria brigado. Ele disse ainda que não tinha conhecimento que o envolvido teria matado uma pessoa, por isso ajudou o sobrinho.

Os policiais realizaram buscas na zona rural, porém, o homem segue foragido. Segundo as investigações, ele teria ido até o sítio da avó e se escondido em meio ao mato.

A arma do crime ainda não foi localizada e o delegado representou pela prisão temporária do envolvido. Já as duas mulheres ficaram feridas e precisaram passar por atendimento médico.

A Polícia Civil segue investigando o caso.

