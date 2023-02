Após sete anos de reformas, Teatro de Piracicaba vai fechar de novo para troca de ar-condicionado

Medida foi adotada após laudo técnico de uma empresa contratada pela prefeitura. Não há previsão de quando haverá a reabertura. Teatro Municipal Losso Netto em Piracicaba

Após ficar sete anos em reformas, o Teatro Municipal Dr. Losso Netto, em Piracicaba (SP), vai ser fechado novamente para a troca de todo o sistema de ar-condicionado. A medida foi adotada após laudo técnico de uma empresa contratada pela prefeitura. Não há previsão de quando haverá a reabertura.

A Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac) informou que fará a troca de todo o sistema de ar-condicionado que atende a Sala 1 do teatro. Segundo a pasta, ainda neste mês, a prefeitura iniciará o processo de análise do sistema e elaboração de um projeto de substituição e instalação de um novo equipamento para, posteriormente, abrir licitação.

De acordo com o laudo técnico, apresentado à Semac na última quinta-feira (2) , foi constatado que o quadro elétrico do sistema de climatização do prédio encontra-se em situação crítica e por isso o sistema não deve ser utilizado.

Na análise técnica preliminar, a empresa informa que o aparelho de ar-condicionado, do tipo Chiller, possui peças que não são mais fornecidas no mercado, “impossibilitando o reparo do equipamento”, destaca o laudo.

A empresa conclui: “A melhor opção é optar pela substituição para um novo equipamento, mais moderno e com um consumo menor de energia. Esse caminho seria o mais rápido e viável financeiramente a longo prazo”, apontou o laudo.

O governo municipal acrescenta que, em 2022, foram diversas as tentativas para otimizar o funcionamento do ar-condicionado. E que, em abril do ano passado, por exemplo, foram adquiridos e instalados um novo compressor, três novos termostatos ambiente duplo e gás refrigerante, mas que não surtiram efeito porque o sistema já estava defasado. Mais uma manutenção preventiva foi realizada em julho de 2022, também insuficiente para o funcionamento adequado do aparelho.

“Devido à substituição do sistema de ar-condicionado do Teatro Municipal Losso Netto, a programação do espaço será deslocada para o Teatro Municipal Erotides de Campos e equipamentos parceiros da Semac. O tempo em que os eventos serão alocados em outros espaços dependerá do encaminhamento do processo da troca”, finalizou a pasta, em nota.

Sete anos de reformas anteriores

A construção do teatro foi entregue em 19 de agosto de 1978, e incluía sistema de acústica e ar condicionado. Denominado inicialmente apenas como Teatro Municipal de Piracicaba, passou a se chamar Teatro Municipal Dr. Losso Netto em abril de 1993.

O teatro foi fechado para reforma em fevereiro de 2013. A entrega do imóvel, inicialmente prometida para o segundo semestre de 2013, foi adiada três vezes. O término já havia sido protelado para maio de 2014 e depois para agosto do mesmo ano, mas o trabalho foi paralisado.

Em julho de 2015, a Secretaria de Ação Cultural chegou a informar que a última etapa da reforma, com construção de fosso para apresentações de óperas e orquestra, começaria em janeiro de 2016. O serviço só foi retomado, no entanto, em setembro de 2017 e, segundo a prefeitura, aquela era a última etapa da reforma.

Em julho de 2018, o g1 mostrou que a obra foi entregue com problemas e que a prefeitura abriu um processo administrativo contra a construtora. O fosso operístico, que foi apontado como o “principal desafio”, foi entregue sem funcionar. A Secretaria Municipal de Obras acionou o fabricante do equipamento por meio da garantia.

Em agosto de 2018, a prefeitura abriu uma nova licitação para obras no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. O edital apontava gastos de mais R$ 187 mil em uma “reforma complementar” no imóvel, que incluem intervenções na área externa do prédio e acabamentos em setores internos do teatro. Ainda assim, no mesmo mês o teatro foi reinaugurado.

Em agosto de 2020 o fosso operístico, agora funcionando, foi entregue e a última etapa da obra foi concluída, sete anos depois do início.

Problemas após reformas

Em fevereiro de 2021, a EPTV, afiliada da TV Globo, mostrou que o teatro acumulava acumulava problemas de estrutura, apesar da grande reforma no local finalizada em agosto de 2020. Entre eles, estavam infiltração e paredes com rachaduras em algumas salas. Veja no vídeo abaixo:

A ex-secretária da Ação Cultural e Turismo, Rosângela Camolese, que foi secretária até dezembro de 2020, disse que instalações da Cedan no prédio foram entregues em 2019, mas que sofreram nova inundação em 2020.

Segundo a administração do teatro, esses pontos que apresentam problemas dentro da unidade deveriam ter passado pela reforma, mas ficaram de fora.

À época, o então secretário municipal de Ação Cultura, Adolfo Queiróz, afirmou que estava sendo feito um levantamento das obras necessárias no teatro e em outros 10 espaços culturais. Depois disso seriam feitas licitações para as reformas.

A ideia, ainda segundo o então secretário, era usar verbas que não foram utilizadas em eventos culturais por conta da pandemia, por exemplo o Carnaval, em que R$ 400 mil deixaram de ser gastos. A previsão na ocasião era de que até o segundo semestre de 2021 as reformas seriam feitas.

