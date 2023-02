Após subir impostos dos combustíveis, Haddad diz esperar que Banco Central reduza juros

Após anunciar, nesta terça-feira (28), aumento de impostos sobre combustíveis, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse esperar que a medida leve o Banco Central a reduzir os juros.

Haddad se referiu à taxa básica de juros da economia, a Selic, que vem sendo mantida em 13,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária (Copom), ligado ao Banco Central.

Em entrevista coletiva, Haddad informou a volta de impostos federais sobre a gasolina e o etanol. A gasolina será reonerada em R$ 0,47, e o álcool em R$ 0,02.

Segundo o ministro, as medidas são benéficas para a inflação no médio e longo prazo, o que abre espaço para a queda dos juros. Haddad disse que o próprio Copom reconhece isso, em seus comunicados.

“Medidas têm foco na queda das taxas de juros no Brasil”, afirmou Haddad. “Esperamos que Copom reaja como previsto nas atas do Banco Central”, completou.

O ministro afirmou ainda que as taxas de juros no Brasil estão produzindo “malefícios pra economia”. “Existe problema no crédito, problema no horizonte de crescimento na economia, país está unido em torno dessa causa, que é redução das taxas de juros”, disse Haddad.

Vittorio Rienzo