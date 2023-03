Após superávit em janeiro, contas do governo têm rombo de R$ 41 bilhões em fevereiro

É o pior resultado da série histórica. Dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional nesta quinta-feira (30). As contas do governo federal registraram déficit primário de R$ 41 bilhões em fevereiro, informou nesta quinta-feira (30) a Secretaria do Tesouro Nacional.

Isso quer dizer que as despesas do governo superaram as receitas em R$ 41 bilhões, sem considerar o pagamento de juros da dívida pública. Quando ocorre o contrário, o resultado é de superávit primário.

O resultado de fevereiro foi o pior da série histórica atualizada pela inflação do Tesouro Nacional para meses de fevereiro. Também foi o pior na série nominal, sem atualização pela inflação. Ambas as séries têm início em 1997.

Em janeiro, as contas do governo tiveram superávit de R$ 78,3 bilhões.

Previsão para 2023

No acumulado do ano (janeiro a fevereiro), as contas do governo registram superávit de R$ 37,8 bilhões, em valores sem atualização pela inflação. Atualizado, o superávit é de R$ 38 bilhões.

Para o ano de 2023, a previsão oficial do governo, divulgada no último relatório de receitas e despesas, é que o saldo fique negativo em R$ 107,6 bilhões.

Porém, nesta quinta-feira, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, sinalizou que o resultado pode ser melhor, de um déficit de cerca de R$ 50 bilhões, porque medidas para recompor a receita serão anunciadas em abril pelo governo.

Vittorio Rienzo