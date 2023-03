Após suspeita de policiais, homem é preso em flagrante por posse ilegal de espingarda de calibre 12 no bairro Terras de Imoplan

Suspeito, de 45 anos, já havia sido preso pelos crimes de roubo, tráfico de drogas, receptação e porte de arma. Homem mantinha em casa, no bairro Terras de Imoplan, uma espingarda de calibre 12

Polícia Militar

A Polícia Militar prendeu em flagrante, na tarde desta quarta-feira (1º), um homem, de 45 anos, por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito no bairro Terras de Imoplan, em Presidente Prudente (SP).

Durante patrulhamento de rotina na Rodovia Vicinal Ângelo Rena, os policiais avistaram o suspeito em um carro. Após o perderem de vista, os agentes começaram a procura pelo homem e o abordaram na própria casa.

Sobre a cama do quarto foi encontrada uma espingarda de calibre 12 desmuniciada, com a numeração raspada, mas com três cartuchos intactos acoplados na coronha da arma.

Segundo o Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Participativa da Polícia Civil, o indiciado já havia sido preso em outras ocasiões pelos crimes de roubo, tráfico de drogas, receptação e porte de arma, mas atualmente não cumpria pena.

Ele alegou que guardava o armamento para uma pessoa cujo nome não pode revelar e que também não tinha a autorização para possuir a arma.

A espingarda e os cartuchos foram apreendidos e entregues à Polícia Civil, que pediu à Justiça a prisão preventiva do suspeito.

Polícia Civil

