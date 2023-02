Após suspensão de edital, licitação para projeto de represa em Piracicaba fica sem prazo

Segundo o Semae, serão necessárias adequações técnica; previsão é de construção de barragem de 1 milhão de metros cúbicos em área próxima à Usina Costa Pinto e o bairro Santa Terezinha. Planta ilustrativa do eixo do barramento e de seu reservatório no rio Corumbataí

Ficou sem estimativa de prazo para conclusão uma licitação para contratar o projeto básico para construção de uma barragem de água no Rio Corumbataí, em Piracicaba (SP). A entrega de propostas por duas empresas interessadas ocorreu em outubro no ano passado. No entanto, a concorrência foi suspensa para readequações técnicas.

De acordo om o Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae), a comissão permanente de licitação julgou necessário “complementar o termo de referência bem como adequar o tipo de licitação adotado”.

“Visando garantir à administração maior segurança jurídica bem como eficiência na execução deste empreendimento, será necessária a realização de adequações. No momento não há previsão de data”, informou a autarquia.

Quando houve a publicação do novo edital, a licitação vai reiniciar do zero. Assim, as propostas feitas anteriormente deixam de ter validade. “A publicação de um novo edital prevê a submissão de novas propostas. Portanto não serão consideradas as propostas já apresentadas”, explicou a autarquia, em nota.

O Semae aponta que objetivo com a obra é garantir abastecimento de água na cidade, evitando estiagens como a de 2014 e 2015. E cita que, em Piracicaba, “a falta de água em situações de estiagem atinge diversos bairros, impactando milhares de pessoas”.

Foi avaliada pela prefeitura uma área para possível construção da barragem em uma área rural com volume para 1 milhão de metros cúbicos (m³) de água. Um mapa anexado no documento aponta cinco possibilidades de local nessa área, que fica próxima à Usina Costa Pinto e o bairro Santa Terezinha.

O edital suspenso previa a apresentação dos seguintes estudos e projetos pela empresa contratada:

Dimensionar a quantidade de água a ser armazenada por meio do balanço entre disponibilidade hídrica e demanda pela água;

Determinar o melhor posicionamento do barramento através de estudos de alternativas;

Elaborar os estudos que subsidiem o licenciamento ambiental da barragem;

Apresentar procedimentos e exigências técnicas para a construção do barramento dentro das normas legais;

Elaborar Estudos Preliminares e de Viabilidade;

Elaborar Anteprojeto;

Elaborar Projeto Básico;

Elaborar Estudo Mercadológico

No caso do estudo mercadológico, o objetivo, segundo o Semae, é apontar possíveis potenciais de instalações comerciais, turísticas, centro de convivência e empreendimentos na área da represa.

Represa em Ipeúna

Em setembro de 2022, a Agência das Bacias dos Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) contratou um estudo arqueológico que pode definir o ponto exato onde será construída outra barragem na Bacia do Corumbataí, que deve abastecer cidades da região de Piracicaba. A previsão é concluir o estado em cinco meses.

O contrato para o levantamento tem custo de R$ 32,9 mil e será custeado pelos recursos arrecadados em cobranças pelo uso da água em rios de domínios da União. A previsão é de que a barragem fique em uma área entre Ipeúna (SP) e Rio Claro (SP), mas o ponto exato depende da conclusão da análise arqueológica.

Paralelamente ao estudo arqueológico, a Agência das Bacias PCJ, por deliberação dos Comitês PCJ, contratou em junho empresa para a realização do projeto básico do empreendimento. A construção de um reservatório na Bacia Hidrográfica do Rio Corumbataí é uma das medidas propostas pelos Comitês PCJ e Agência das Bacias PCJ para garantir água na região nos próximos 20 anos.

A elaboração do projeto básico, que é um estudo mais aprofundado, sobre a viabilidade do empreendimento, está em andamento e deve ser concluída até o final deste ano, segundo a agência.

Capacidade de 1,7 bilhão de litros

A construção do reservatório foi anunciada pelo Governo do Estado de São Paulo em outubro de 2021, dentro do programa “Água é Vida”, que prevê investimento de cerca de R$ 54,3 milhões neste empreendimento. O investimento foi contemplado em atendimento a solicitação do presidente dos Comitês PCJ, o prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida (sem partido).

Considerando estudos iniciais, o ponto mais favorável para instalação da barragem está no limite dos de Ipeúna e Rio Claro, na confluência do Rio Passa Cinco e Ribeirão Cabeça, mas o aprofundamento dos estudos é que vai definir a localização do reservatório. A capacidade máxima de armazenamento será de 1,7 bilhão de litros, sendo possível uma vazão regular de 5,06 metros cúbicos por segundos.

A princípio, o reservatório visa abastecer os municípios de Piracicaba e Rio Claro, mas pode, no futuro, abastecer outras cidade como, por exemplo, Iracemápolis (SP) e Ipeúna (SP).

A necessidade desta barragem foi detectada em um estudo de alternativas de abastecimento em 2018, pela Agência das Bacias PCJ, concluído em 2020. O resultado técnico deste estudo, que avaliou sete pontos favoráveis em diferentes locais da Bacia do Corumbataí.

