Após temporal, Bebedouro tem 6 pontos de interdição; ponte sofreu dano na estrutura, diz Defesa Civil

Equipamento entre os bairros Jardim Novo Lar e Estoril foi uma das áreas mais afetadas pela chuva na tarde de sexta-feira (10). Acumulado chegou a 108 milímetros em 40 minutos. Após temporal, Prefeitura de Bebedouro, SP, interdita seis pontos

A Prefeitura de Bebedouro (SP) informou que seis pontos da cidade precisaram ser interditados devido ao temporal registrado na sexta-feira (10).

Entre esses locais está a ponte que liga o Jardim Novo Lar ao bairro Estoril, uma das áreas mais afetadas pela forte chuva. (veja abaixo)

O acumulado chegou a 108 milímetros em 40 minutos, segundo a Defesa Civil. De acordo com a administração municipal, as interdições acontecem nos seguintes trechos:

Ponte que liga o Jardim Novo Lar ao Estoril, na esquina entre a Rua Nossa Senhora de Fátima e a Avenida Hérculos Pereira Hortal;

Rua Pedro Liberato, no Jardim Claudia 1;

Avenida Santos Dumont, na altura entre as avenidas Mário Rimoli e Joaquim Alves Guimarães;

Avenida Lourenço Santim, na altura da Rua Eurico Medeiros, perto do Horto Florestal;

Avenida Alcindo Paulielo, no bairro Laranjeiras;

Rua Noberto Rangel, na esquina com a avenida Maria Dias.

Além dos bloqueios, o Executivo também disse que a chuva acabou queimando a bomba do poço Profundo. A troca do equipamento acontece neste sábado (11). Os bairros afetados não foram divulgados.

Conforme a administração municipal, equipes da Secretaria de Obras estão nas ruas para avaliar os danos. Apesar dos estragos, não há registro de desabrigados ou de feridos.

Ponte sofreu dano na estrutura e foi interditada em Bebedouro (SP)

Carlos Trinca/EPTV

Ponte interditada

O coordenador da Defesa Civil de Bebedouro, Luiz Antônio Luciano da Silva, disse nesse sábado que houve desmoronamento por baixo do asfalto da ponte interditada. Além disso, árvores caíram sobre a pista do equipamento, bloqueado em ambos os sentidos.

Ainda de acordo com o coordenador, um estudo nessa tarde vai definir se a ponte poderá ser parcialmente liberada.

“Estamos aguardando os engenheiros, que já vieram com a gente hoje cedo e tiraram fotos do local. Agora à tarde, juntamente com o prefeito, a gente vai se reunir para saber o que vai ser feito com a ponte”, afirmou.

Como rota alternativa, a Prefeitura sugeriu que os condutores sigam rumo ao Residencial Quinta do Parque.

Chuva alaga ruas e deixa motoristas ilhados em Bebedouro, SP

A chuva

O temporal que atingiu Bebedouro na tarde de sexta-feira arrastou veículos e causou diversos pontos de alagamento, como na rodovia municipal e no supermercado Tonin, na Rua Barretos, no Jardim Talarico.

Por meio de nota, a empresa disse que o funcionamento não foi retomado na sexta para a limpeza.

Também houve fortes enxurradas na Avenida Major Eduardo da Silva Pereira, Avenida dos Antunes e na Avenida Quito Stamato, onde um motorista abandonou o carro em um trecho tomado pela água, como mostram vídeos enviados por moradores. (assista acima)

Durante o temporal, uma sucuri foi encontrada perto de um lago da cidade. A Defesa Civil foi chamada e fez o resgate para devolver o animal à natureza.

Sucuri é encontrada perto de lago durante chuva em Bebedouro (SP)

Reprodução/EPTV

