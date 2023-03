Após temporal, Prefeitura de Valinhos fecha Centro de Lazer para remoção de árvores ‘com risco de queda’

Previsão é de que parque fique fechado por até dez dias, a partir desta quarta-feira (1º). Cidade registrou chuva forte com diversos estragos na terça (28). A lagoa do CLT, em Valinhos

Reprodução / EPTV

A Prefeitura de Valinhos (SP) interditou nesta quarta-feira (1º) o Centro de Lazer do Trabalhador (CLT) Ayrton Senna. Segundo a Secretaria de Serviços Públicos, a medida, adotada um dia depois do temporal que causou vários estragos na cidade (veja abaixo), ocorre para a remoção de árvores “com risco de queda”.

A interdição foi parcial nesta quarta, mas passará a ser total a partir de quinta-feira (2) para evitar acidentes, informou a prefeitura. O fechamento deve durar dez dias, período em que também serão feitas podas das árvores que não precisarem ser removidas.

LEIA TAMBÉM

VÍDEO: deslizamento de terra faz casa desabar em morro de Vinhedo

Campinas inicia demolição de 181 árvores e Lagoa do Taquaral tem mudança drástica; veja transformação

Em nota, a secretaria ressalta que, desde janeiro, uma força-tarefa atua com vistorias em áreas públicas com grande circulação de pessoas para monitorar a situação das árvores. No mesmo mês, um eucalipto caiu e matou uma menina de 7 anos na Lagoa do Taquaral, em Campinas (SP), cidade vizinha.

Durante as ações de vistoria em Valinhos, locais como Parque dos Lagos, Parque da Festa do Figo e praças da cidade também já foram visitados pelas equipes.

Estragos do temporal

Veja imagens causadas pelas chuvas em Valinhos e Vinhedo

De acordo com a Defesa Civil de Valinhos, entre 13h e 17h de terça-feira a cidade registrou o acumulado de 98 milímetros de chuva. O temporal provocou alagamentos e enxurradas em vias. Houve, ainda, registros de granizo em alguns pontos. Ninguém ficou ferido.

Na avenida Rosa Belmiro Ramos, o supermercado Flex Atacarejo foi invadido pela água. Imagens feitas dentro da unidade mostram trabalhadores com rodos para escoar a água.

Ao menos um carro foi arrastado durante a chuva. Um morador registrou o veículo submerso próximo à estação de trem da Avenida 12 de Outubro, no bairro Chácaras Alpina. Na região do bairro Paulista, casas foram inundadas na Estrada Matiazzo.

Imagens recebidas pelo g1 e pela EPTV, afiliada da TV Globo, mostram a Rodovia Municipal dos Andradas, no bairro Jardim Lorena, completamente debaixo d’água.

Além disso, um raio atingiu uma árvore em frente ao Conselho Tutelar. Nenhum carro que passava pela Rua Treze de Maio, na Vila Olivo, foi atingido pelas partes da palmeira que caíram.

Mercado na Avenida Rosa Belmiro Ramos, em Valinhos, ficou alagado durante chuva

Arquivo pessoal

VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

valipomponi