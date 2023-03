Após tentar fugir de abordagem policial, homem é preso por tráfico de drogas no Jardim Brasil Novo, em Presidente Prudente

Foram encontrados porções de cocaína prontas para a venda, sacos plásticos, tabletes de maconha, balança de precisão e máquina de cartão. Homem foi preso por tráfico de drogas, no Jardim Brasil Novo, em Presidente Prudente (SP)

Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu um homem nesta segunda-feira (6), por tráfico de drogas, no Jardim Brasil Novo, em Presidente Prudente (SP).

Segundo as autoridades, o suspeito, de 23 anos, já era conhecido no meio policial pelo crime de tráfico e também por fugir de abordagens. A fim de observá-lo, a polícia realizou buscas ao redor do imóvel.

A equipe se deslocou até a frente do portão da residência, onde o investigado estava, como se estivesse aguardando a chegada de outra pessoa, momento em que ele correu para dentro do imóvel. Os policiais notaram o momento em que ele pegou uma sacola que estava em cima da geladeira e correu para o quarto do casal, pulando a janela que dá acesso a um corredor.

Com apoio solicitado pela polícia, uma equipe se deslocou para a rua de trás, onde viu o suspeito pelos telhados da casa dos fundos, caindo no chão.

O investigado apresentava cortes nas pernas e outros machucados, causados pelas telhas quebradas no telhado da residência dos fundos.

Em vistoria inicialmente na residência, foram localizados cinco porções de cocaína embaladas e prontas para a venda, sacos plásticos no quarto do casal em um armário; na caixa de esgoto, dentro da garagem, foi encontrado um saco de lixo preto, contendo cinco tabletes de maconha e uma balança de precisão.

Na casa também foi encontrada uma máquina de cartão. Já no telhado da residência vizinha, por onde o investigado passou, foi localizado dentro do forro, pois as telhas haviam se partido, um dos chinelos do autuado e mais um tablete de maconha dispensado durante a fuga.

Por apresentar cortes superficiais pelo corpo, o preso foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Conjunto Habitacional Ana Jacinta para ser medicado.

Diante das evidências, foi dada voz de prisão ao homem, posteriormente ratificada pela Polícia Civil.

Após audiência de custódia, nesta terça-feira (7), o indiciado foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Caiuá (SP).

Vittorio Rienzo