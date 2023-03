Após tentar fugir de abordagem policial, três pessoas são presas em flagrante por tráfico de droga em Dracena

Seis tabletes de maconha, com mais de quatro quilos, foram apreendidos pela Força Tática. Dois homens e uma mulher foram presos em flagrante por tráfico de droga em Dracena (SP)

Policia Militar

Três pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Militar por tráfico de droga na noite desta quinta-feira (2), em Dracena (SP).

Durante patrulhamento da Força Tática, os policiais avistaram um veículo, com registro de denúncias de tráfico, e tentaram abordá-lo, porém, o motorista tentou fugir, jogando uma bolsa para fora do carro.

Assim que a Polícia Militar conseguiu realizar a aproximação, foi localizada a bolsa dispensada. No interior dela, havia seis tabletes de maconha, que pesaram mais de quatro quilos.

Os três ocupantes do veículo, dois homens, de 31 e de 29 anos, e uma mulher, de 19 anos, todos moradores de Junqueirópolis (SP), foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil e permaneceram à disposição da Justiça.

