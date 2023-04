Após tentar fugir de carro e a pé, homem acaba preso por tráfico de drogas, em Presidente Prudente

Ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo (2) no Bairro do Bosque. Homem é preso por tráfico de drogas no Bairro do Bosque, em Presidente Prudente (SP)

Polícia Civil

Um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante, na madrugada deste domingo (2), por tráfico de drogas, no Bairro do Bosque, em Presidente Prudente (SP).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar realizava patrulhamento quando avistou um carro trafegando pela Rua Sete de Setembro, “chamando atenção o giro alto do motor”. Os policiais começaram a acompanhar o veículo e perceberam quando o condutor aumentou a velocidade para fugir da viatura.

Após diversos bairros em fuga, a junta homocinética do veículo quebrou na Avenida Getúlio Vargas, fazendo com que o homem parasse o automóvel.

Ao descer do carro, ele ergueu os braços, porém, com a aproximação do policial, o homem fugiu a pé.

A PM seguiu o envolvido com a viatura policial, porém, o veículo colidiu contra um poste do canteiro central e o agente teve que continuar a perseguição a pé. O homem foi contido pelos policiais no Bairro do Bosque.

Ao retornarem para o veículo, foi constatado que, no assoalho do passageiro, havia dois tabletes, aparentemente, de maconha e um invólucro plástico com pó esbranquiçado, similar à cocaína.

O homem foi questionado sobre os entorpecentes e afirmou não ter conhecimento. Ele foi conduzido até a Delegacia da Polícia Civil.

Na unidade policial, ele negou realizar o tráfico de drogas e relatou que fugiu dos policiais pois está “em condicional, não tem carta e o carro não tem documento”. Além disso, o envolvido negou a posse das drogas e afirmou que tais entorpecentes foram os policiais que colocaram.

Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vittorio Rienzo