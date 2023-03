Após tentativa de fuga, arma falsa é apreendida pela Polícia Militar em Monte Castelo

Simulacro estava em posse de um rapaz, de 22 anos, que não conseguiu escapar da abordagem policial. Arma falsa foi apreendida em Monte Castelo (SP)

A Polícia Militar apreendeu, nesta sexta-feira (3), uma arma falsa, que estava em posse de um homem, de 22 anos, em Monte Castelo (SP).

Durante patrulhamento, os policiais avistaram um rapaz de bicicleta, no cruzamento das ruas Ricardo Canevari e Ciro Alves Leão, no Centro da cidade, carregando uma sacola plástica. Segundo a polícia, o homem já é conhecido por tráfico de drogas.

Diante dos fatos, a equipe tentou realizar a abordagem, momento em que o suspeito se desfez da sua bicicleta. Desobedecendo às ordens de parada dos militares, ele adentrou em um terreno baldio na Rua Ciro Alves Leão e continuou em fuga pulando vários muros de residências e cercas de arame durante o trajeto.

No entanto, ele saiu em uma residência na Rua Professor Stélio Machado Loureiro, onde foi possível abordá-lo.

Em busca pessoal, foi localizado na cintura do rapaz uma réplica de arma de fogo.

O homem alegou que usava o simulacro para defesa pessoal, na tentativa de intimidar uma pessoa que estaria o ameaçando de morte. Segundo ele, a sacola plástica, avistada em uma de suas mãos no início da fuga, conteria remédios, porém, não foram localizados.

O homem foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil para o registro da ocorrência e o simulacro ficou apreendido.

