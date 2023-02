Após transbordamento de rio e córregos em Capivari, seis famílias são levadas para abrigo provisório

Cabeceira da ponte do córrego Chiquinho Quadros foi levada com a enxurrada e camadas de asfalto levantaram com tempestade. Estado de emergência foi decretado novamente. Capivari decreta estado de emergência após alagamento na cidade

Após um volume de chuva de 90 milímetros nesta terça-feira (7), Capivari (SP) registrou transbordamento do Rio Capivari e córregos da cidade. A prefeitura informou nesta quarta-feira (8) que são seis famílias desabrigadas, que estão temporariamente no Ginásio de Esportes Ronaldão.

Segundo o governo municipal, era esperado o acumulado de 15 milímetros de chuva para esta terça. Com o grande volume que caiu, a cabeceira da ponte do córrego Chiquinho Quadros foi levada com a enxurrada e camadas de asfalto levantaram com tempestade.

Diante dos alagamentos, uma imagem flagrada pela EPTV, afiliada TV Globo, na manhã desta quarta foi uma menina de sete anos nos ombros do pai, que atravessava a enchente para levar a criança até a escola.

Pai atravessa enchente com filha nos ombros para levá-la à escola em Capivari

O pai é Marcos Roberto Fernandes, que conta que os alagamentos são comuns na região. “De repente aquela chuvona que deu, daqui a pouco a água foi subindo, subindo… E não tinha o que fazer”, lamentou.

Devido à situação, a prefeitura voltou a decretar estado de emergência. Em última aferição às 08h05, o nível do Rio Capivari marcou na régua 2,46 metros. O transbordamento ocorre aos 2 metros. Segundo a administração o rio está baixando.

Pontos de alagamento na manhã desta quarta:

Rua João Moretti (Moreto)

Rua Miguel Assad com a Rua 09 de julho (Nova Aparecida)

Rua 31 de março (Nova Aparecida)

Rua Padre Haroldo (Juventus)

Ponte da Rua Regente Feijó com a Rua Belmiro Guitti (Córrego Chiquinho Quadros – próx. ao Colégio EAC)

Rua Piracicaba (Bosque dos Pinheiros)

Rua Antônio Pires com a rua João Vaz (Centro)

Equipes da Defesa Civil, Guarda Civil e Secretaria de Mobilidade Urbana estão mobilizadas nas ruas desde a noite de terça para retirar as famílias ribeirinhas de suas casas.

O Poder Executivo pede que todos os moradores da região do Rio Capivari e córregos solicitem ajuda para sair de suas casas. “A demanda é muito alta com ocorrências, chuvas e acidentes de trânsito, mas todos serão atendidos”, acrescentou.

Via alagada em Capivari durante chuvas desta terça-feira (7)

O Secretário de Segurança Pública, Mauro Júnior, divulgou recomendações aos moradores. “Se não houver necessidade, não saia de casa. Há vários pontos alagados e acidentes de trânsito. Nossas equipes estão nas ruas fazendo isolamento de diversos trechos. Recebemos ocorrências desde tampa de bueiro a queda de árvores”.

A Defesa Civil atende pelo 199 e (19) 3492-3186. A Guarda Civil atende pelo 153, 24h por dia, sete dias por semana. O Corpo de Bombeiros atende pelo 193.

Segunda enchente em fevereiro e quarta no ano

O último transbordamento do rio tinha acontecido na madrugada da última sexta-feira (3). Segundo a prefeitura, atualmente três famílias ficaram desabrigadas, totalizando 11 pessoas, sendo abrigadas temporariamente no Ginásio de Esportes Ronaldão. Além disso, a água invadiu uma Estação de Tratamento de Água (ETA) e comprometeu o abastecimento.

Rio Capivari transborda pela terceira vez no ano e deixa desabrigados

É a quarta vez em 2023 que o Rio Capivari transborda e causa transtornos aos moradores da cidade. A primeira ocorreu em 14 de janeiro, quando 19 famílias que vivem em áreas próximas ao manancial tiveram que deixar suas casas.

Em 20 de janeiro o rio novamente transbordou e deixou desabrigados, mas baixou já no dia seguinte.

Os transbordamentos também ocorrem após a pior enchente da história da cidade, registrada nos últimos dias de dezembro, quando o rio marcou mais de 4 metros na régua. Um homem que tentou nadar na enchente morreu no primeiro dia do ano.

Vista aérea do bairro Moreto inundado pela cheia do Rio Capivari, em Capivari, em 30 de dezembro de 2022

