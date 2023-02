Após transbordar, rio estabiliza em Capivari; cidade tem 3 famílias desabrigadas e 5 pontos alagados

Aferição realizada às 18h48 apontou que o nível do Rio Capivari marcava 2,56 metros; extravasamento acontece com 2 metros de profundidade. Rio Capivari volta a transbordar

Após o terceiro transbordamento no ano, o Rio Capivari teve seu nível estabilizado, em Capivari (SP), na tarde desta sexta-feira (3). Aferição realizada às 18h48 apontou 2,56 metros. O dia havia começado com a régua marcando 2,59 metros, às 6h. O extravasamento acontece com 2 metros de profundidade.

Três famílias desabrigadas, com um total de 11 pessoas, estão abrigadas temporariamente pela prefeitura no Ginásio de Esportes Ronaldão.

A cidade também apresentava cinco pontos de alagamento e com interdição até a última atualização:

Rua Miguel Assad com Rua 09 de Julho (Nova Aparecida)

Rua João Moretti (Moreto)

Rua Padre Haroldo (Juventus)

Rua João Vaz com a Rua Antônio Pires (Centro)

Rua Paulo Vigorito (Nova Aparecida)

Segundo a prefeitura, a tampa da comporta da Barragem Leopoldina foi removida com o intuito de escoar o excesso de águas pelo canal, reduzindo o impacto das cheias do Rio Capivari.

A prefeitura está disponibilizando caminhões para mudanças de moradores que vivem em áreas com risco de alagamento e abrigos. “Ninguém ficará desamparado e terão acompanhamento de assistentes sociais, local para higiene e alimentação”, diz a nota oficial.

Todos que precisarem de ajuda devem entrar em contato pelo 199 da Defesa Civil ou 153 da Guarda Civil. O Corpo de Bombeiros atende pelo 193.

Capivari tem pontos alagados e abastecimento de água comprometido após enchente

Abastecimento de água

Por conta do transbordo do Rio Capivari durante a madrugada, a Estação de Tratamento de Água do bairro Estação, a ETA 1, alagou e teve o funcionando comprometido. O equipamento é responsável pelo abastecimento de cerca de 40% da cidade.

Os moradores das regiões Centro, Santo Antônio, Gênova, São José e proximidades podem ter falta de água. A orientação da prefeitura é priorizar higiene pessoal e alimentação.

Segundo Bruno Sampaio, superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) da cidade, o sistema de drenagem foi comprometido por conta das últimas enchentes que atingiram a cidade. “Acabou não suportando todo o volume de água, que retornou para dentro da estação e contaminou a água que estava limpa para ir para os reservatórios”, explicou.

Rio Capivari transborda pela terceira vez no ano e deixa desabrigados

Terceira vez

É a terceira vez em 2023 que o Rio Capivari transborda e causa transtornos aos moradores da cidade. A primeira ocorreu em 14 de janeiro, quando 19 famílias que vivem em áreas próximas ao manancial tiveram que deixar suas casas.

Em 20 de janeiro o rio novamente transbordou e deixou desabrigados, mas baixou já no dia seguinte.

Os transbordamentos também ocorrem após a pior enchente da história da cidade, registrada nos últimos dias de dezembro, quando o rio marcou mais de 4 metros na régua. Um homem que tentou nadar na enchente morreu no primeiro dia do ano.

