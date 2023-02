Após três semanas de interdição, plano emergencial tenta barrar descida de lama de propriedades rurais na Rodovia Raposo Tavares

Problema persiste no trecho do km 630, em Presidente Venceslau (SP), desde 14 de janeiro. Invasão de lama interdita tráfego no km 630 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Venceslau (SP), desde o dia 14 de janeiro de 2023

Polícia Militar Rodoviária

Após a terceira semana de interdição no tráfego de veículos na altura do km 630 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Venceslau (SP), em decorrência do alagamento da pista no sentido Mato Grosso do Sul–São Paulo provocado pela invasão de lama arrastada pela água da chuva, a concessionária Cart anunciou nesta quinta-feira (2) um plano emergencial definido por equipes de engenharia, operações e meio ambiente da empresa.

O problema persiste no local desde o dia 14 de janeiro.

Com o objetivo de estabilizar as constantes ocorrências de carreamento de sedimentos provenientes de propriedades rurais lindeiras à rodovia, o plano, segundo a concessionária, avança para novas etapas de execução.

Após a conclusão da limpeza dos resíduos por lavagem das faixas, processo necessário para preservar as condições do pavimento e a segurança do usuário, a concessionária também irá revitalizar as sinalizações horizontal e vertical do trecho.

O tráfego já segue em pistas distintas com a separação física para melhor segurança dos usuários, segundo a Cart, mas ainda em condição que exige atenção do motorista.

“A partir do novo plano operacional, liberamos o fluxo rodoviário nos dois sentidos. Os veículos circulam pela faixa da esquerda no sentido leste [interior–capital] e da direita pelo oeste [capital–interior]. Este estreitamento é necessário para a continuidade do plano emergencial de contenção. Por isso, orientamos o motorista a seguir a sinalização local e reduzir a velocidade no deslocamento entre os quilômetros 630,200 e 629,720”, afirmou o gerente de Operações da Cart, Luis Santos.

Nesta quarta-feira (1º), foram instalados 18 metros de barreiras de concreto do tipo New Jersey às margens da pista leste, do lado das propriedades de onde ocorre a concentração de sedimentos com a água das chuvas. Cinco carretas descarregaram 140 metros cúbicos de rachão (pedras) que irão reforçar a contenção do barro que vem à montante (de cima) até a jusante (abaixo).

“Este componente, barreira rígida, funciona para amortecer e conter parte dos detritos antes de chegarem na rodovia. O sistema cumpre a função de reduzir a força das águas e segurar uma parcela do solo que ficará retido na primeira barreira. Já o sistema feito de rachões vai funcionar como base de sustentação do aterro da pista. Seu objetivo é manter a estabilidade da plataforma da rodovia, mesmo com as chuvas, por ser um material drenante”, afirmou o coordenador de Engenharia da Cart, Rafael Colchon.

A Cart pontuou que “tem enfrentado a constante obstrução do trecho da rodovia, reflexo da quantidade de chuva registrada, em condições muito acima do normal”.

“Com este alto índice pluviométrico, o ponto da ocorrência, recebe águas e sedimentos das áreas localizadas à montante. Reforçamos que, além das medidas da concessionária em curso para mitigar a situação, a manutenção das curvas de nível, a preservação de mata ciliar nas margens do curso da água e a manutenção constante dos barramentos nas propriedades evitariam o carreamento de solo para as pistas”, reforçou Colchon.

Nesta quinta-feira (2), a Polícia Militar Rodoviária informou que a situação do trânsito no local na pista leste (interior–capital) é a seguinte:

está liberada a faixa 1 (esquerda) e a faixa 2 (direita) segue interditada, com um pouco de sujeira, necessitando ainda de limpeza.

O divisor de fluxos New Jersey nos pontos do desvio encontram-se bloqueados por cones.

A concessionária Cart permanece no local realizando a sinalização.

Já na pista oeste (capital–interior), o fluxo ocorre normalmente com as duas faixas liberadas.

