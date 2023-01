Após vencer prêmio internacional por expedições de saúde no AM, ONG cria projeto para telemedicina em comunidades indígenas

Instituição ‘Expedicionários da Saúde’, de Campinas, já realizou 10 mil cirurgias, 70 mil atendimentos e 126 mil exames em pelo menos 50 expedições. Uma das ações leva centro cirúrgico a lugares isolados. ONG leva serviços de saúde para indígenas em mais de oito estados.

Reprodução/ EDS

Após vencer um prêmio internacional com 140 países na categoria saúde pela atuação em expedições na Amazônia, uma ONG de Campinas (SP) elabora um projeto piloto para a implantação de sistema de telemedicina em comunidades indígenas.

De acordo com a associação “Expedicionários da Saúde” (EDS), a ideia é facilitar, por meio da tecnologia, o atendimento a indígenas que estão localizados nas comunidades mais distantes geograficamente.

A ONG já realizou 10 mil cirurgias, 70 mil atendimentos e 126 mil exames em pelo menos 50 expedições. A recompensa veio com a vitória no Prêmio Zayed de Sustentabilidade 2023, onde concorreu com 4 mil instituições inscritas de 140 países.

“Fomos premiados na categoria de Saúde justamente por conseguir levar procedimento cirúrgico para uma população geograficamente isolada e que dificilmente teria acesso a esses procedimentos que nós fazemos”, contou Martin Affonso Ferreira, associado benemérito da EDS e médico anestesista.

‘Operando na Amazônia’

Cirúrgias médicas são realizadas no Complexo Hospitalar Móvel.

Divulgação/ EDS

O projeto “Operando na Amazônia” foi uma das ações determinantes para a premiação, segundo a ONG. A ideia constitui em expedições que ocorrem quatro vezes por ano, sendo duas em “grandes proporções”, considerando que a instituição organiza um centro cirúrgico dentro de uma comunidade previamente escolhida pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai).

Para realizar o processo de seleção, a “Expedicionários da Saúde”, por meio dos voluntários médicos especialistas, capacitam os agentes de saúde da Sesai que percorrem as regiões realizando uma triagem prévia dos potenciais pacientes que precisam passas pelos procedimentos.

“Nós atuamos em uma área com cerca de 500 mil km² que é equivalente ao tamanho da França, a região do nosso foco é a Amazônia legal que engloba oito estados do Brasil. Entre eles, Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Maranhão e o Tocantins”, disse.

Além da instalação do centro médico, também é necessário viabilizar a estadia destes pacientes e voluntários oferecendo acomodação e alimentação. Segundo Affonso, a logística é complicada porque as pessoas são deslocadas da comunidade onde moram e geralmente têm que ir com a família, já que a separação pode comprometer o sustento da casa e afetar a cadeia de subsistência.

“Esse é um dos focos da nossa organização, não tirar os indígenas das suas comunidades para que essa cadeia não quebre e ele tenha que ir para um centro urbano e lá fique por muito tempo para conseguir procedimento cirúrgico” – afirmou Affonso.

Um dos principais atendimentos que a entidade oferece é oftalmologia, e por ser uma cirurgia de grande impacto ao paciente, os registros são impactantes.

Médicos voluntários realizam exames e cirúrgias oftalmológicas.

Divulgação/ EDS

“Houve uma paciente que veio para cirurgia de catarata, ela veio segurando a mão de uma neta, não conseguia enxergar. Então, ela teve que caminhar no meio da mata por algumas horas (para chegar ao centro cirúrgico) segurando a mão da neta para a neta guiá-la. Quando ela retornou, ela não precisava mais da mão da neta, usava um pedaço de pau, tipo um cajado só para se apoiar e assim já conseguia caminhar sozinha”, contou o médico.

49ª Expedição EDS: Mulheres da Floresta

Divulgação/ EDS

Há ainda outros projetos, como o “Mulheres na Floresta”, que tem o objetivo de realizar atendimentos e procedimentos cirúrgicos visando a prevenção ao câncer de colo de útero em mulheres indígenas no Alto Rio Negro, e o “Floresta em movimento”, especializado em levar implante de próteses para pessoas com alguma deficiência que impeça a mobilidade.

Programa visa levar mobilidade através de próteses para indígenas em áreas isoladas.

Divulgação/ EDS

“O ‘Floresta em Movimento’ cuida da mobilidade na floresta, principalmente visando crianças que tiveram amputação geralmente de pernas por picada de cobra, já tivemos caso de crianças que anda de muleta e trouxemos para confecção de prótese”, afirmou Martin.

*sob a supervisão de Marcello Carvalho

