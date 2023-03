Após venda em camelódromo, celulares furtados em Martinópolis são recuperados em Londrina

Segundo a Polícia Civil, as pessoas que estavam na posse dos aparelhos não sabiam que tratavam-se de produtos subtraídos, pois compraram ainda lacrados na caixa. Após investigação policial, quatro aparelhos celulares furtados foram recuperados nesta quarta-feira (1º)

Polícia Civil

Nesta quarta-feira (1º), a Polícia Civil recuperou quatro aparelhos celulares furtados no ano passado em Martinópolis (SP). Os eletrônicos haviam sido comercializados e estavam em uso em Londrina (PR).

Segundo informações da Polícia, após investigação baseada nas informações fornecidas pela vítima, a equipe localizou os celulares na cidade paranaense, onde identificou os usuários dos aparelhos e os mesmos foram qualificados.

Na última quarta-feira (1º), os investigados, que haviam comprado os celulares, receberam a visita dos policiais civis de Martinópolis e seus aparelhos foram apreendidos. Eles foram encaminhados à Central de Flagrante de Londrina, onde foram ouvidos e liberados.

Conforme o delegado responsável pelas investigações, Renato Pinheiro, tais pessoas, que estavam na posse dos aparelhos, eram de boa fé e não sabiam que os produtos eram oriundos de furto, visto que compraram ainda lacrados na caixa em um camelódromo da cidade.

De acordo com o delegado, as investigações continuam, agora com foco nas lojas que comercializaram os telefones, na tentativa de identificar a autoria do furto.

Os celulares foram devolvidos para a vítima.

Conforme o delegado responsável pelas investigações, Renato Pinheiro, tais pessoas, que estavam na posse dos aparelhos, eram de boa fé e não sabiam que sprodutos oriundos de furto, pois compraram ainda lacrados na caixa, em um camelódromo da cidade.

