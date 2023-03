Aposentado morre perto de UBS e filho quer apuração de suposta negligência em São Carlos

Testemunhas disseram que José de Souza, de 70 anos, se sentiu mal e procurou atendimento, mas foi orientado a ir para UPA, pois não havia médico. Unidade diz que ele não foi atendido no local. Filho de idoso que teve parada cardíaca a poucos metros da UBS Vila São José apura se houve negligência no atendimento em São Carlos

Reprodução Google Street View/Arquivo Pessoal

O cabelereiro e maquiador Duda Mendonça quer uma apuração a respeito das circunstâncias da morte de seu pai, que teve uma parada cardíaca a poucos metros da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila São José, em São Carlos (SP).

Testemunhas disseram que José de Souza, de 70 anos, havia passado pela unidade de saúde e não teve atendimento, sendo orientado a buscar uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA).

Ele passou mal em frente a um posto de combustíveis, a cerca de 200 metros da unidade, e morreu na manhã de sexta-feira (24).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o resgate do Corpo de Bombeiros foram chamados, mas o aposentado não resistiu e morreu no local.

A Prefeitura de São Carlos informou que a equipe da UBS nega que Souza tenha sido atendido na unidade de saúde e que está buscando imagens e testemunhas do que pode ter ocorrido.

Testemunhas viram aposentado em UBS

José de Souza, de 70 anos, morreu de parada cardíaca poucos metros de unidade de saúde em São Carlos

Reprodução Facebook

Mendonça diz que duas pessoas entraram em contato com ele e disseram que viram o seu pai buscar atendimento.

Elas contaram que o aposentando entrou na UBS dizendo que não estava se sentindo bem e a atendente disse que ele deveria procurar uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) porque não havia médico.

O filho acionou um advogado para apurar se houve negligência por parte do posto de saúde.

“O que me indignou foi pensar que, se meu pai tivesse recebido socorro, ele poderia ter morrido, mas teria sido acolhido, o que deixaria a gente menos horrorizado, porque meu pai saiu do posto e morreu uma quadra depois, de joelhos no chão”, afirmou.

Segundo Mendonça, o pai era conhecido na UBS, onde tomava as vacinas e buscava remédios de pressão e para o coração. Na véspera da morte, ele teria ido ao local medir a pressão.

O advogado Túlio Caneppele disse que as informações sobre o atendimento de Souza estão sendo coletadas e a prefeitura será notificada para apurar o que ocorreu na unidade de saúde.

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

valipomponi