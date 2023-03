Aposentados e pensionistas do estado nascidos em março devem fazer prova de vida até dia 31

Segundo a instituição, se o segurado não regularizar o cadastro em seu mês de nascimento, o benefício será bloqueado no mês seguinte. App do Sergipe Previdência

Para manter o recebimento de aposentadorias e pensões, aposentados e pensionista do governo do estado de Sergipe precisam fazer a prova de vida.

O procedimento administrativo é obrigatório e deve ser feito no mês de aniversário do segurado, a cada ano. Estão sendo convocados, nascidos em março. O procedimento pode ser feito até o dia 31 pelo aplicativo do órgão.

Se o segurado não regularizar o cadastro em seu mês de nascimento, o benefício será bloqueado no mês seguinte. Além de atualizar os dados cadastrais dos beneficiários, a Prova de Vida do SergipePrevidência também acontece para evitar pagamentos indevidos de benefícios e outros tipos de fraudes.

Para os casos específicos referentes a acamados, hospitalizados, tutelados, curatelados e residentes em outro estado ou país, o SergipePrevidência tem uma equipe que vai ao segurado ou faz chamada de vídeo para comprovar que está vivo.

Outras informações a respeito da Prova de Vida ou qualquer outro serviço do SergipePrevidência podem ser obtidas pelos canais de atendimento: Portal do Segurado (acesso via site), Aplicativo Meu RPPS, e-mail (atendimento@sergipeprevidencia.se.gov.br), e central telefônica e WhatsApp (79 3198-0800).

