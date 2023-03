Apostador de Araguaína é o único a acertar os 15 números da Lotofácil e ganha R$ 1,4 milhão

Aposta simples foi feita em uma lotérica da cidade. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. Sorteio da Lotofácil fez um novo milionário em Araguaína

Reprodução

Araguaína ganhou um novo milionário nesta quinta-feira (9) depois que um apostador acertou os 15 números da Lotofácil. O sortudo ou sortuda vai embolsar R$ 1.472.423,00. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os números sorteados foram: 01 – 02 – 03 – 04 – 07 – 10 – 11 – 12 – 13 – 16 – 18 – 21 – 22 – 23 – 24.

Segundo a Caixa, apenas uma pessoa acertou os 15 números. A aposta simples foi feita na lotérica Sorte Loterias.

Outros dois apostadores do Tocantins estão entre os que acertaram 14 números e vão ganhar R$1.354,08.

A Lotofácil é um dos jogos de loteria com maior probabilidade de acerto, onde o apostador paga R$ 2,50 por volante e escolhe 15 entre 25 números. É preciso acertar as 15 dezenas sorteadas para ganhar o prêmio principal.

Mesmo assim, a chance de vencer numa aposta simples é de 1 em 3.268.760 combinações. A Mega-Sena, por exemplo, tem probabilidade de 1 em 50.603.860 numa aposta simples.

Vito Califano