apple-ha-brevettato-un-iphone-con-la-scocca-“a-grattugia”

Una novità in stile Mac Pro che consentirebbe di spingere le prestazioni hardware a una potenza maggiore

Foto: United States Patent and Trademark Office

Intitolato Housing construction, il brevetto depositato ieri da Apple potrebbe far debuttare nei melafonini di generazione futura qualcosa di già visto. Infatti, secondo i dettagli riportati all’interno del documento pubblicato sul sito di United States Patent and Trademark Office, la società potrebbe racchiudere i prossimi iPhone in una scocca traforata a reticolo: per intenderci, come quella “a grattugia” introdotta per la prima volta nei Mac Pro nel 2019.

Tuttavia, questa scelta non avrebbe motivazioni esclusivamente estetiche ma soprattutto funzionali. Infatti, sebbene le prestazioni dei dispositivi portatili di ultima generazione siano già elevate e in grado di soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti, la dissipazione del calore generato dall’attività delle componenti interne rimane – ancora oggi – un problema non risolto nonché un limite per incrementarne le performance.

“Questi livelli di rimozione del calore migliorati possono dare come risultato significativi guadagni di prestazioni per il dispositivo elettronico e possono consentire l’uso di componenti o livelli operativi che fino ad ora potrebbero non essere stati ottenibili con strutture tridimensionali esistenti” riporta il brevetto. La scocca traforata, quindi, non solo offrirebbe al dispositivo un design inedito e una presa migliore, ma le cavità fornirebbero un flusso d’aria maggiore migliorando la dispersione del calore e quindi consentendo di spingere le prestazioni – soprattutto del processore – in maniera significativa.

Foto: United States Patent and Trademark Office

Tra gli altri vantaggi, inoltre, la struttura reticolare offrirebbe al gadget maggiore resistenza senza impattare sul peso e le dimensioni complessive. Il sito specializzato Patently Apple prevede che questa novità, eventualmente, potrebbe riguardare solamente gli iPhone Pro e non i modelli di fascia inferiore.