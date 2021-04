apple-ha-svelato-un-piano-di-investimenti-da-430-miliardi

Il robusto piano di Cupertino prevede un aumento della spesa del 20% e la creazione di 20mila posti di lavoro negli Stati Uniti

Rendering del nuovo campus Apple in Carolina del Nord (foto ufficio stampa)

Un piano di “accelerazione degli investimenti” aziendali di un’entità paragonabile ai programmi di recupero europeo o americano: Apple ha annunciato l’impegno a investire 430 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi cinque anni. “Un investimento generazionale”, lo ha definito l’ammministratore delegato Tim Cook, con cui Cupertino vuole aumentare del 20% l’impegno economico rispetto al precedente piano quinquennale. Dopo essere sceso a un minimo di 133 dollari circa, nel corso di lunedì mattina giorno dell’annuncio, il titolo ha chiuso in positivo dello 0,16% a Wall Street (134,85 dollari), da inizio anno è in crescita dell’1,53%.

Le risorse saranno utilizzate per sviluppare settori innovativi come l’ingegneria delle componenti in silicio o le tecnologie 5G, creare 20mila nuovi posti di lavoro, costruire un nuovo campus nella Carolina del Nord, investire in data center e centri di produzione di AppleTv+ in 20 stati, pagare le spese per fornitori, quelle in conto capitale e dare supporto al settore creativo.

“Negli ultimi tre anni il tasso di investimenti ha già superato l’originale obiettivo di 350 miliardi per cinque anni”, sottolinea la compagnia, che già nel 2018 aveva deciso un incremento di 20mila unità entro il 2023, ai quali si aggiungeranno le nuove assunzioni. Attualmente Apple impiega 2,7 milioni di lavoratori negli Stati Uniti e sostiene di essere il “maggior contribuente” del paese, pagando 45 miliardi di dollari in tasse sui ricavi aziendali, solo negli ultimi cinque anni. Una strizzata d’occhio al progetto di un aumento della tassazione sulle multinazionali allo studio a Washington.

È stata anche l’occasione per ribadire il ruolo chiave nell’aver generato una “fiorente iOS app economy”, che ha generato 138 miliardi di dollari in commercio solo nel 2019, negli Stati Uniti. “Oltre l’85% di questi ricavi va direttamente agli sviluppatori terze parti”, supportando l’esistenza di 2,1 milioni di lavori. Sul tema sussiste una diatriba riguardo le commissioni imposte agli sviluppatori, abbassate lo scorso novembre dal 30 al 15% per le piccole e medie imprese.

A livello di indotto, la compagnia ha ricordato anche i 5 miliardi di dollari stanziati per bandi e call con aziende innovatrici esterne, per sviluppare nuovi materiali sostenibili, tecnologie laser, infrastrutture 5G e altro. Sono 9mila i fornitori che lavorano con il colosso di Cupertino. Sul tema delle competenze, un miliardo sarà dedicato a costruire un nuovo campus e polo ingegneristico nel cosiddetto “triangolo della ricerca” nella Carolina del Nord. L’investimento dovrebbe creare almeno 2mila nuovi lavori nel machine learning, dell’intelligenza artificiale e software engineering. Sul versante dell’impegno per l’ambiente, viene confermata la partecipazione a un nuovo progetto di immagazzinamento dell’energia, in California, una spesa da 4,7 miliardi di dollari in Green bond, investimenti nell’eolico e solare in Nevada, Illinois e Virginia.