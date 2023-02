apprendistato,-al-via-corsi-di-formazione-gratuiti-a-rieti-e-viterbo

Ad organizzarli Centro Italia, azienda speciale della Camera di Commercio

Al via a Rieti e Viterbo i corsi di formazione gratuiti per apprendiste ed apprendisti organizzati da Centro Italia, Azienda speciale della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo. Centro Italia è stata infatti individuata dalla Regione Lazio quale soggetto accreditato per erogare interventi di formazione di base e trasversali nell’ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante ex art. 44 D. lgs. n. 81/2015, a valere sul PR FSE+ 2021-2027 Priorità 1 “Occupazione” obiettivo specifico a).

I primi a partire saranno i corsi per apprendiste e apprendisti di I annualità della durata 40 ore denominati “Competenze di base e trasversali” per la sede di Rieti, in via Paolo Borsellino, 16, con partenza il 16 marzo 2023. Le iscrizioni vanno inoltrate entro il prossimo 8 marzo compilando il modulo e l’autocertificazione disponibili al link https://www.aziendacentroitalia.it/formazione-apprendisti-i-annualita-corsi-rieti/ ed inviandoli all’indirizzo email formazione@aziendacentroitalia.it.

Analogo corso, dopo una prima edizione già in svolgimento, è in partenza il prossimo 20 marzo anche presso la sede di Viterbo di via Trieste 127 dell’Azienda speciale Centro Italia. In questo caso la scadenza per le iscrizioni, attraverso la modulistica disponibile al link https://www.aziendacentroitalia.it/formazione-apprendisti-vt/ , è il prossimo 10 marzo.

La modalità di svolgimento dei corsi è mista con il 50% delle lezioni erogate in presenza e per il restante 50% in FAD (on line) sulla piattaforma Zoom.

Per informazioni ed il calendario dei corsi è possibile consultare il sito dell’Azienda al link https://www.aziendacentroitalia.it/category/formazione/ oppure inviare una email all’indirizzo formazione@aziendacentroitalia.it.

Vittorio Ferla