Approda a Roma waveco®, la nuova tecnologia per la maturazione spinta© a ultrasuoni focalizzati sviluppata ad HOC per il mondo Food.

Lunedì 19 Luglio 2021 alle ore 11.00 presso Casa Fluviale si terrà la presentazione della macchina professionale waveco® 2021, la nuova tecnologia che introduce nella ristorazione la maturazione spinta©, un procedimento ad ultrasuoni focalizzati in grado di valorizzare la materia prima ottimizzando shelf life e food cost. Sarà possibile conoscere a 360 gradi questa tecnologia 4.0 e assaggiare i prodotti alimentari trattati con la nuova tecnica.

La maturazione spinta©, l’innovativa tecnologia nata dal lungo sviluppo messo in campo dalla start-up italiana Ncg, Next Cooking Generation, verrà presentata per la prima volta a Roma con il supporto di Top Kitchen, società romana di progettazione di impianti F&B, presso sala “Casa Fluviale”, spazio poliedrico del noto post-industrial Porto Fluviale, location famosa per il suo spirito polivalente e conviviale nel quartiere ostiense.

NCG è una start up del tutto italiana con sede in Milano, fondata nel 2017.

A ritroso, a partire dal 2013 il team di professionisti diretto dall’ideatore, l’ingegnere Daniele Di Clerico, ha iniziato a studiare e progettare la tecnologia waveco® core basata sull’utilizzo degli ultrasuoni focalizzati con l’obiettivo di introdurre sul mercato un prodotto che permettesse agli Chef, un aumento delle proprie prestazioni e quello di poter offrire ai propri clienti nuovi sapori e consistenze. Dopo circa quattro anni di studi e test universitari, nasce waveco® per la quale vengono depositati diversi brevetti a livello mondiale.

Studio, ingegnerizzazione, e costruzione sono tutti Made in Italy mentre le componenti di fabbricazione sono di alto livello manifatturiero. La macchina è realizzata interamente a mano in acciaio AISI 316, acciaio navale robusto e durevole nel tempo.

waveco® viene presentata ufficialmente per la prima volta alla platea ristorativa ed agli addetti ai lavori, nel 2017, in occasione di Host, vincendo peraltro lo Smart Label e presentando i suoi 5 grandi vantaggi nell’utilizzo in cucina:

Incremento della Shelf life e della sicurezza alimentare

Risparmio del Tempo

Maggiore Morbidezza

Riduzione costi energetici

Riduzione food cost

Utilizzare la maturazione spinta© significa in primo luogo più sicurezza per i cibi: grazie all’abbattimento della carica batterica tutti gli alimenti incrementano sensibilmente la loro shelf life; questo si traduce in minore spreco di materia prima e maggiore qualità̀ per il cliente finale. “Con waveco® siamo riusciti a sterilizzare gli alimenti dai batteri più conosciuti come ad esempio la Lysteria monocytogenes – spiega il fondatore Daniele Di Clerico.

La seconda caratteristica fondamentale è il rispetto della materia prima: la maturazione spinta© è un processo che avviene a temperatura ambiente – non c’è cottura – l’alimento, attraverso le vibrazioni emesse dal sistema brevettato ad ultrasuoni focalizzati, beneficia di un massaggio distensivo alle sue fibre che permette di eliminare tutte le caratteristiche negative di durezza; waveco® è in grado di replicare ad esempio il trattamento di frollatura della carne e di alcuni tipi di pesce, con tempistiche sensibilmente ridotte senza intaccare la naturalità della materia prima e senza calo peso.

Al termine del trattamento qualsiasi alimento – carne, pesce o vegetali – raggiungerà la sua massima eccellenza: sarà più morbido, più voluminoso e saporito ed avrà mantenuto tutte le sue qualità̀ nutritive ed organolettiche. Il prodotto potrà̀ essere consumato crudo oppure pronto per la cottura finale, che avverrà in tempi e temperature ridotte rispetto al passato.

Non dimentichiamo infine l’importante parametro del food cost, una delle chiavi per il successo di un’attività a cui un professionista dovrebbe dedicarsi con attenzione: scegliere waveco® significa investire in una soluzione molto vantaggiosa, progettata per offrire grande risparmio in termini di risorse, ore lavorative e costi energetici. Il sistema della maturazione spinta© permette infatti, di preparare i cibi in tempi rapidi, ottimizzando la programmazione ed aumentando la produttività, andando così a ridurre sensibilmente i costi.

“Siamo orgogliosi di rappresentare e presentare una apparecchiatura come waveco®, il cui alto valore tecnologico potrà rappresentare un’importante spalla operativa ed economica per gli operatori di settore con cui collaboriamo ogni giorno” conclude Antonio Angelini di TK. Forti di questa tecnologia e dei risultati raggiunti finora, insieme ad NCG daremo vita nei prossimi mesi ad un Food Roma Lab a waveco® partner”

Ad oggi, waveco® aiuta gli Chef in oltre 160 ristoranti fra Europa ed estero, in paesi come USA, Inghilterra, Svizzera. Dalla prima presenza ad Host ’17, è stato riconfermato lo Smart Label anche nell’edizione Host ’19 per innovazione tecnologica.

In Italia, hanno creduto in questa tecnologia innovativa al punto da volerla nella propria cucina Chef come:

Ernesto Iaccarino 2 stelle Michelin per il Don Alfonso 1890

Giuseppe Iannotti 1 stella Michelin per il Kresios

Igles Corelli 5 stelle Michelin ed attualmente coordinatore del comitato scientifico di Gambero Rosso Academy nel segno della “Cucina Circolare”.

E tanti altri nomi del panorama italiano.