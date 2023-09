APRE PALAZZO RIPETTA

Il nuovo hotel 5 stelle indipendente nel centro di Roma inaugura il rooftop ETERE

e apre le porte di tutte le sue 78 inedite camere e suite.

Roma, Settembre 2023. Il nuovo gioiello nel cuore di Roma, tra Piazza del Popolo e Piazza di Spagna, si chiama Palazzo Ripetta, hotel 5 stelle in uno storico palazzo risalente al XVI secolo, incastonato nel celebre Tridente, caratterizzato da un lusso elegante, discreto e sostenibile.

Con l’inaugurazione di ETERE, meravigliosa e inedita terrazza, Palazzo Ripetta apre agli ospiti le porte dell’attesa location dell’hotel, pronto a regalare un soggiorno d’altri tempi, nel lusso contemporaneo.

Un luogo dove la bellezza incontra la cultura e il design, il comfort e l’eleganza dello stile italiano, sia esso espresso nelle scelte stilistiche, nelle finiture, nell’offerta enogastronomica o nel servizio impeccabile.

Nato come Conservatorio della Divina Provvidenza alla fine del ‘600, negli anni 60 Palazzo Ripetta è acquistato dalla Famiglia Ginobbi che affida il progetto di ristrutturazione al celebre architetto Luigi Moretti, una delle figure più influenti dell’architettura italiana del XX secolo.

Nel 2020 ha inizio un’altra opera di restauro dell’intero immobile, affidata allo Studio Gaetani e MOI Architetture e alla designer Fausta Gaetani per le camere e le aree comuni e a Roberto Liorni per le aree destinate all’offerta gastronomica; interventi importanti che hanno valorizzato il progetto morettiano, evidente nelle nervature arrotondate che scandiscono gli spazi del ristorante e nelle volute in stucco che smussano gli angoli dei diversi saloni del pianterreno come dell’intero immobile, incorniciando le alte finestre affacciate sulla città.

Per volontà del CEO, Giacomo Crisci, collezionista di opere della prima metà del XX secolo, Palazzo Ripetta negli anni si è arricchito di pezzi d’arte e di design, come l’iconica Sfera di Pomodoro e le opere di grandi artisti come Giacomo Manzù, arrivando fino a pionieri della street art newyorkese, tra cui Angel Ortiz.

“L’intento non è solo quello di offrire alla città un nuovo punto di riferimento con un edificio di grande pregio, ma anche di raccontare una nuova idea di hotellerie con al centro l’arte, la storia e cultura del nostro Paese, nonché la sostenibilità. Vogliamo offrire un’esperienza unica che sia il risultato di più fattori: oltre alla bellezza e armonia degli spazi grazie alla scelta dei migliori materiali e artigiani, fondamentali sono le nostre persone che ogni giorno, con il loro impegno costante e con l’immancabile sorriso, contribuiscono alla felicità degli ospiti. Inoltre, imprescindibile è per noi l’impegno per la tutela dell’ambiente, in ogni nostra scelta quotidiana.” Commenta Giacomo Crisci, CEO di Palazzo Ripetta.

L’HOTEL

78 camere e suite, 4 sale meeting, un ristorante gourmet, un cocktail bar, un meraviglioso cortile interno e da oggi anche l’esclusivo ETERE rooftop all’ultimo piano dell’edificio, il progetto che conclude il processo di ristrutturazione dell’albergo, la quintessenza che si aggiunge ai quattro elementi che rendono Palazzo Ripetta così speciale (le ampie ed eleganti camere, il Ristorante gourmet San Baylon, la verdeggiante oasi di Piazzetta Ripetta e le evocative sale meeting & eventi).

Con la sua anima green e salutare, trasmessa dagli arredi sostenibili e dal menù stagionale ricercato, ETERE punta a diventare la location di riferimento nel panorama elitario di Roma e non solo, grazie alla vista spettacolare sui tetti della Città Eterna e alla cucina del rinomato Executive Chef Marco Ciccotelli. Un luogo ricercato ed esclusivo destinato ad una clientela attenta ai nuovi trend e amante dello star bene, con un menù che armonizza le eccellenze laziali con una filosofia healthy basata sui concetti di sostenibilità, territorialità e lotta agli sprechi.

L’OFFERTA ENOGASTRONOMICA

La proposta enogastronomica è pensata e curata in ogni dettaglio da Alessia Meli, Direttore Food & Beverage, e rappresenta una delle principali anime di Palazzo Ripetta, nonché motivo di orgoglio per tutto il team, che ogni giorno vi dedica impegno e passione.

“Credo fermamente che l’esperienza culinaria possa fare la differenza nel lasciare quel qualcosa in più nei ricordi dei clienti. Per questo abbiamo investito su tre differenti concetti di ristorazione in grado di rispondere alle esigenze dei nostri clienti italiani e internazionali, puntando ad offrire loro esperienze di piacere nuove che soddisfano ogni bisogno e al contempo sorprendano di volta in volta le loro aspettative. Oggi siamo orgogliosi di presentare ETERE, l’ultimo e atteso tassello di Palazzo Ripetta: un luogo dove piatti sani e gustosi alimentano la convivialità, dove l’atmosfera accoglie e il panorama romano abbraccia ogni momento vissuto”, afferma Alessia Meli, Direttore Food & Beverage.

Oltre a ETERE, appena inaugurato, l’offerta enogastronomica si articola in:



il Ristorante San Baylon: un tempio del gusto, caratterizzato dal design contemporaneo. L’arredo ricorda una casa nobiliare di inizio Novecento: con sofà in velluto, tavolini d’epoca e marmi pregiati, il San Baylon (che trae il nome da San Pasquale Baylon, santo spagnolo noto per aver inventato lo zabaione) regala un’atmosfera ricercata e intima. A completare l’esperienza, un’elegante pasticceria a vista dietro ampie vetrate attira la curiosità degli ospiti, profumando l’ambiente di dolci di ispirazione francese e dal gusto italiano.

Piazzetta Ripetta, nel chiostro del Palazzo, un luogo da vivere in momenti diversi della giornata: che sia per un pranzo leggero, una pausa caffè accompagnata da una proposta bakery d’autore o un aperitivo in pieno stile made in Italy.

Per scoprire il mondo mixology vi invitiamo a scoprire il Baylon Cocktail Bar, dove grandi classici internazionali vengono sapientemente rivisitati e proposti in una versione inedita studiata da i barman del Baylon e quelli di JerryThomasProject. Arte e magia si mescolano in questo luogo sofisticato con il bancone in marmo che diventa il palcoscenico per l’esibizione dei barman più creativi, il tutto accompagnato da cicchetti personalizzati.

Parlando della sua cucina, lo Chef Marco Ciccotelli afferma:“Il mio percorso è stato profondamente segnato dall’esperienza al fianco di Chef Fabio Ciervo e, più in generale, in Dorchester Collection. Nonostante il contesto favorevole e ricco di stimoli, ho avvertito durante quel percorso l’esigenza di cercare una realtà che mi rappresentasse pienamente e desse voce alle mie idee. Il contesto di Palazzo Ripetta mi ha offerto l’opportunità di esprimermi pienamente e di dar vita alle idee che negli anni avevo maturato.

Ritengo il cibo emblema dell’accoglienza del cliente, elemento chiave per creare un rapporto di fiducia e comfort che duri nel tempo. Stagionalità e rispetto della materia prima rimangono punti cardine della mia narrazione di cucina, insieme alla valorizzazione degli ingredienti e dei piatti del mio Abruzzo.

Ritengo la mia cucina equilibrata, armoniosa e coerente – caratteristiche fondamentali per far sì che i miei piatti siano facilmente accolti anche dai palati internazionali in visita a Palazzo Ripetta.

Per Etere invece la ricerca del sapore identitario dell’ingrediente è stata indagata ulteriormente: ogni proposta è caratterizzata da due soli materiali che regalano inediti sapori e interessanti esperienze culinarie, preservando intatto il gusto autentico della materia prima.”

Nota stampa

Palazzo Ripetta

Palazzo Ripetta è un hotel 5 stelle locato tra Piazza del Popolo e Piazza di Spagna, nella centrale omonima Via di Ripetta.

Ospitato all’interno di un edificio storico del XVI secolo, ristrutturato negli anni 60 dal gruppo Ginobbi su progetto dell’architetto Luigi Walter Moretti, una delle figure più eminenti dell’architettura italiana del XX secolo, l’hotel è il connubio perfetto tra storia, arte e architettura.

Autentici interni anni ’60, si sposano armoniosamente con l’interior design della ristrutturazione firmato da Fausta Gaetani Design che valorizza il progetto storico dell’Architetto Moretti esaltandone i connotati, aggiungendo agli ambienti il suo inconfondibile tocco ed elementi lusso contemporaneo.

78 camere, 4 sale meeting & eventi a luce naturale, il ristorante, il cocktail bar con cortile interno e un esclusivo rooftop accolgono oggi in un lusso discreto ed elegante, sostenibile in tutte le sue definizioni e adatto a soddisfare le differenti richieste di una clientela attenta, elitaria e amante dello “star bene”.

