Apreensão de produtos sem documentação fiscal foi 50% maior em 2022 no RN, diz SET

Cerca de R$ 60 milhões em produtos irregulares foram retidos pelo Fisco Estadual no ano passado, contra R$ 41 milhões em 2021. Gêneros alimentícios foram os itens mais autuados. Apreensão de produtos irregulares foi maior em 2022 do que em 2021

O volume de produtos com documentação fiscal irregular ou adulterada apreendidos aumentou em 50% em 2022 no Rio Grande do Norte em comparação com o ano anterior. O dado foi divulgado pela Secretaria Estadual de Tributação (SET-RN) nesta quinta-feira (2).

Segundo a pasta, foram retidos mais de R$ 60 milhões em mercadorias sem notas fiscais neste período. Em 2021, foram R$ 41 milhões.

Segundo a pasta, os gêneros alimentícios representaram a a carga mais apreendida, se diferenciando de anos anteriores, quando os artigos de confecção estiveram no topo dos itens mais autuados. Esses itens ficaram em segundo lugar em 2022.

Os materiais de construção, bebidas alcóolicas e pescados estão em seguida entre os cinco tipos de mercadorias mais autuados no ano passado.

Para o subcoordenador da Subcoordenadoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (Sumat), Marcos Medeiros, o aumento nas apreensões tem relação com as unidades móveis de fiscalização nas principais rodovias do RN. Ativado no ano passado, o serviço conta com a equipagem de três vans.

“Essas unidades deram mais agilidade às operações de fiscalização e possibilitaram o monitoramento em um número maior de trechos de rodovias em diferentes regiões do estado. E isso resultou em um combate mais intensivo à sonegação de impostos e à concorrência desleal”, disse.

A aquisição, comercialização, armazenamento e transporte de mercadorias sem documentação fiscal são considerados crimes contra a ordem tributária e, por isso, passíveis de penalidades.

