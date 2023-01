Receita simples e saborosa foi exibida no programa Inter TV Rural deste domingo (29). O jerimum é muito consumido e bastante produzido nos quintais do Rio Grande do Norte, sobretudo na época das chuvas. Ele pode ser aproveitado desde a polpa até as sementes e pode servir como ingrediente de pratos salgados e doces.

Aprenda a fazer jerimum gratinado

Inter TV Costa Branca

Delicioso, adocicado e muito versátil, o jerimum foi destaque do Inter TV Rural neste domingo (29) em um prato principal. Ele foi gratinado ao forno. Uma receita simples e que leva poucos ingredientes.

Ingredientes

800 g de jerimum descascado e sem sementes cortado em cubos grandes

200 g de queijo coalho ralado grosseiramente

200 g ou uma lata de creme de leite

100 g ou ½ copo de requeijão cremoso

100 ml ou ½ copo de leite integral

Água para o cozimento do jerimum

1 cebola de tamanho médio cortada

2 dentes de alho de tamanho médio triturados

Azeite, sal e pimenta a gosto

Ervas aromáticas de preferência (nessa receita vamos usar louro, cebolinha e tomilho)

Modo de preparo

Vamos iniciar a preparação fazendo o cozimento do jerimum. Em uma panela bem alta, vamos aquecer e colocar um fio de azeite e deixar a cebola refogar um pouco. Quando ela começar a murchar e começar a ficar levemente dourada, adicionamos o alho.

Na sequência, vamos acrescentar os pedaços de jerimum e logo em seguida já colocamos a água na panela. Já podemos colocar sal, pimenta do reino na água (quem preferir pode usar outro tipo de pimenta) e duas folhas de louro. Vamos aguardar a água levantar fervura.

Enquanto isso, vamos preparar o creme para o gratinado. Em um recipiente vamos colocar o creme de leite, o requeijão, o leite e vamos temperar com um pouco de sal e de pimenta do reino. Misturamos bem todos os ingredientes até formar um creme homogêneo. A consistência deve ser espessa, mas não muito, porque ele ainda vai ao forno. Vamos guardar o creme na geladeira enquanto o jerimum cozinha.

O ponto certo é quando o jerimum estiver começando a ficar macio, porém ainda firme. Vamos retirar ele da água e reservar em uma panela, esperando o jerimum esfriar um pouco. O caldo do cozimento do jerimum pode ser guardado para preparação de sopas e risotos (pode ser guardado no congelador).

Em uma travessa que possa ser levada ao forno, vamos untar com um pouco de azeite, no fundo e nas laterais. Em seguida, vamos organizar os pedaços de jerimum em toda assadeira. O ideal é que os pedaços de jerimum tenham tamanhos iguais ou semelhantes para que eles assem por igual.

Depois de fazer isso, vamos aromatizar o jerimum com as ervas de preferência. Vamos usar cebolinha e tomilho. Quem preferir pode usar orégano e até alecrim. Após esse passo, vamos cobrir toda superfície do jerimum com o creme que estava reservado na geladeira.

Vamos finalizar com o queijo coalho por cima para gratinar. Quem preferir pode utilizar outro tipo de queijo, como o muçarela.

Logo após vamos levar ao forno preaquecido a 180° até que toda superfície fique levemente dourada. Nessa receita, ele ficou cerca de 30 minutos no forno, mas depende do tipo de forno. Quem não tiver um forno com a função gratinar, pode subir a grade do forno para o ponto mais alto.

Depois é só tirar do forno e servir.

Vito Califano