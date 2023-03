Prato de preparo rápido foi ensinadasdasdo neste domingo (26) no Inter TV Rural. O Inter TV Rural deste domingo (5) ensinou como preparar um pão feito com massa de flocos de milho. A receita tem poucos ingredientes, pode ser recheada de diversas maneiras, mas o escolhido foi o queijo coalho.

A principal vantagem desse prato é que ele pode ser preparado utilizando apenas uma frigideira e fica pronto em poucos minutos.

Aprenda a fazer pão de flocão com queijo coalho

Ingredientes

200 g ou 2 xícaras de chá de flocão de milho

2 ovos

200 g de queijo coalho cortado em pedaços

30 ml ou 2 colheres de sopa de manteiga de garrafa ou manteiga comum derretida

180 ml ou uma xícara de chá de água

10 g ou 1 colher de sobremesa de fermento químico em pó

Sal a gosto

Manteiga para untar os recipientes

Modo de preparo

Começamos o preparo hidratando o flocão de milho. Em um recipiente, vamos colocar o flocão, o sal e a água. Podemos misturar com as mãos ou usando uma colher. É importante que a massa fique bem hidratada. Deixamos descansar no recipiente coberto por cerca de 10 minutos para absorver a água.

Após 10 minutos, vamos observar que os flocos ficaram hidratados e aumentaram de volume. Nesse mesmo recipiente vamos acrescentar os ovos e a manteiga de garrafa. Misturamos bem esses ingredientes até que a massa fique com uma consistência pastosa. Caso a massa não fique nesse ponto (algumas vezes o tipo de flocão ou o tamanho do ovo podem interferir), podemos acrescentar outro ovo ou um pouco mais de água.

Logo em seguida, colocamos o fermento químico, misturamos mais um pouco e a massa já estará no ponto de ir para a frigideira.

Dê preferência a uma frigideira com material antiaderente. Vamos untar com um pouco de manteiga e logo em seguida, colocar metade da massa, forrando todo fundo da frigideira ainda com o fogo desligado. Na sequência, vamos colocar os pedaços de queijo coalho por cima da massa. Depois, colocamos o restante da massa por cima do recheio para fechar o pão.

Quando a montagem estiver pronta, vamos levar para assar em fogo baixo. É importante colocar uma tampa na frigideira e ficar observando sempre.

Quando a parte de baixo começar a ficar dourada, cerca de 5 minutos após colocarmos para assar, vamos virar o pão com a ajuda de um prato. Untamos o prato, colocamos ele por cima da frigideira e viramos. Depois, voltamos com o pão para a frigideira com a parte que ainda não está dourada voltada para baixo. É importante lembrar de untar novamente a frigideira para que o pão não cole.

Vamos aguardar mais alguns minutos até que o outro lado também fique dourado. Cerca de 5 a 6 minutos depois, ele já estará pronto. É só retirar da frigideira e servir.

Uma dica: quem preferir pode incluir coco seco na massa, ou substituir a água de hidratar pelo leite de coco. O recheio também pode ser substituído por outras opções, como frango e carne de sol.

