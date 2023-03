Aprenda a fazer um pão de queijo coalho com goma de tapioca na frigideira

Receita títpica ganha uma versão com toque regional através da escolha do queijo coalho e da base feita com goma de tapioca. Pão de queijo coalho

O pão de queijo é uma receita típica do estado de Minas Gerais, mas muito popular em todo país. O pãozinho com consistência elástica, por causa do queijo, vai bem do café da manhã ao jantar. E a receita apresentada no Inter TV Rural deste domingo (12), traz uma versão do pão de queijo mineiro com ingredientes regionais.

O queijo escolhido é o coalho e a massa feita à base de goma de tapioca. A receita preza pela praticidade, sem abrir mão do sabor. Usando apenas uma frigideira é possível fazer o pão de queijo coalho em alguns minutos.

Ingredientes

140 g ou 7 colheres de sopa de fécula de mandioca ou goma de tapioca hidratada

100 g de queijo coalho ralado grosseiramente

1 ovo

50 g ou 2 colheres de sopa de requeijão cremoso

5 g ou 1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal a gosto

Azeite para untar a frigideira

Modo de preparo

O preparo da massa do pão é simples e necessita basicamente de um recipiente, onde vamos misturar todos os ingredientes. Começamos colocando o ovo dentro desse recipiente e com a ajuda de um garfo, vamos misturar levemente o ovo.

Nesse ponto, podemos acrescentar uma pitada de sal. Após misturar o sal ao ovo, já podemos adicionar o requeijão e o queijo coalho ralado. Continuamos misturando por mais alguns segundos.

Na sequência, vamos colocar a goma e misturar mais um pouco. A gente percebe que a massa começa a ficar mais pegajosa. Essa é a textura desejada. Vamos misturar bem até que todos os ingredientes fiquem homogeneizados.

O último passo é adicionar o fermento e misturar mais um pouco. A massa já está pronta para ser levada à frigideira.

Vamos untar uma frigideira antiaderente com um fio de azeite. Podemos espalhar todo azeite no fundo e nas laterais com a ajuda de um pincel culinário. Quem preferir, pode substituir o azeite por manteiga comum ou manteiga de garrafa.

Em seguida, podemos despejar a massa na frigideira, arrumamos bem para que ela fique uniforme.

Levamos a frigideira ao fogo e ligamos a chama em uma temperatura baixa. Colocamos uma tampa e deixamos o pão dourar. Cerca de 3 minutos depois, vamos observar que a massa já está dourada e firme, no ponto de virar.

Com a ajuda de uma espátula vamos virar o pão, colocar a tampa e aguardar mais alguns minutos até que a parte de baixo também fique dourada e cozida.

Um detalhe importante é observar o diâmetro da frigideira. Nessa receita usamos uma frigideira de 18 cm de diâmetro, um tamanho médio. Quem preferir uma frigideira menor, precisa ter atenção na hora de virar o pão. Ele vai ficar mais alto, pode demorar mais a ficar pronto e também pode dar mais trabalho na hora de virar, já que o meio da massa pode ficar mais liquido. Na frigideira maior, pode levar menos tempo para ficar no ponto. Quem preferir, pode também utilizar outros tipos de queijo.

