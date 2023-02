Aprenda a fazer um pavê de Romeu e Julieta com toque regional

Receita deste domingo (12) leva queijo coalho para dar um toque potiguar ao sabor. Pavê de Romeu e Julieta

Divulgação

A combinação de queijo com goiabada surgiu no Brasil na época dos colonizadores portugueses, no estado de Minas Gerais. Popularmente essa mistura ela recebe o nome de “Romeu e Julieta”. A partir dessa combinação podemos fazer uma série de preparos.

No Inter TV Rural desse domingo (12), apresentamos uma versão de pavê de Romeu e Julieta. Pra dar um toque regional, vamos utilizar o queijo coalho.

Ingredientes

395 g ou uma lata de leite condensado

150 g ou uma xícara e ½ de chá de queijo coalho ralado grosseiramente (escolher um queijo pouco salgado)

200 g ou um copo de requeijão cremoso

400 g ou 2 latas de creme de leite

500 g de goiabada em barra cortada em cubos

250 ml ou 1 copo de água

220 g de biscoito tipo champagne ou 15 unidades (pode utilizar outro biscoito, caso prefira)

200 ml ou ¾ de um copo de leite

Modo de preparar

O preparo deve ser iniciado pelo olho de queijo. Em uma panela, vamos acrescentar o leite condensado e o requeijão. Misturamos bem e levamos essa mistura ao fogo. A ideia é fazer uma especie de brigadeiro de queijo, por isso vamos mexer bem, e quando levantar fervura e começar a desgrudar da panela, cerca de 4 a 5 minutos após o cozimento, vamos acrescentar uma caixa de creme de leite e mais uma vez aguardamos levantar fervura, mexendo sempre.

Cerca de 2 a 3 minutos depois, com o creme fervendo, podemos adicionar o queijo coalho, misturar bem e desligar o fogo. Deixamos o preparo reservado. Nesse ponto, é interessante guardar um pouco do queijo ralado para finalizar a receita.

O próximo passo é preparar a goiabada. Em outra panela, vamos colocar a goiabada cortada em cubos e a água. Levamos ao fogo, misturando às vezes para não grudar na panela, até que a goiabada se dissolva virando uma calda lisa.

Quando a goiabada estiver completamente lisa, vamos acrescentar creme de leite para deixar essa calda mais cremosa. Vamos mexer e aguardar levantar fervura novamente. Desligamos e reservamos.

A próxima etapa é fazer a montagem do pavê. Vamos utilizar uma travessa quadrada, mas quem preferir pode usar outro tipo de reservatório e até montar porções individuais.

A montagem começa com uma camada do creme de queijo (ou brigadeiro de queijo). Ideal é fazer uma camada uniforme e que cubra toda base do recipiente escolhido. Logo depois, vamos colocar uma camada de biscoitos. Antes disso, vamos umedecer os biscoitos com um pouco de leite (por pouco tempo para que eles não se desmanchem) e logo depois vamos colocá-los, um a um por cima do creme de queijo.

Quando os biscoitos estiverem organizados, colocamos agora uma camada de creme de goiabada até cobrir os biscoitos por completo.

Na sequência, vamos finalizar com um pouco de queijo coalho ralado por cima. Levamos a sobremesa para a geladeira por, no mínimo, 6 horas. Depois desse tempo ele está pronto para servir.

Vídeos mais assistidos do g1 RN

Vito Califano