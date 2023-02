aprenda-a-preparar-um-saboroso-escondidinho-de-cookie-com-brigadeiro

O confeiteiro Udson Keitti Nakahara Chaves, de Presidente Prudente (SP), ensina o passo a passo da receita. Escondidinho de cookies com brigadeiro é ótima opção para servir em porções individuais

O confeiteiro Udson Keitti Nakahara Chaves, de Presidente Prudente (SP), ensina a preparar um delicioso escondidinho de cookies com brigadeiro. Confira o passo a passo!

Ingredientes

260 gramas de farinha de trigo

110 gramas de manteiga sem sal ou margarina

110 gramas de açúcar refinado

75 gramas de açúcar mascavo

2 ovos

5 gramas de bicarbonato de sódio

180 gramas de gotas de chocolate

10 gotas de essência de baunilha

Brigadeiro para cobertura à gosto

Granulado à gosto

Escondidinho de cookies com brigadeiro é opção deliciosa para sobremesa em amigos

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque primeiro o açúcar mascavo e o açúcar refinado. Logo após, acrescente a margarina e misture até virar uma pasta. Depois de formar essa pasta, acrescente os ovos e mexa bem. Em seguida acrescente a farinha de trigo e mexa bem até que a mistura fique homogênea. Por fim, acrescente as gotas de chocolate e o bicarbonato de sódio.

Coloque a massa em uma forminha de alumínio e acrescente o recipiente em uma assadeira. Leve ao forno de seis a oito minutos a 200ºC.

Passado o tempo de forno, deixe esfriar por pelo menos dez minutos. Após esse descanso, acrescente brigadeiro branco ou o brigadeiro de sua preferência e decore com granulado.

Escondidinho de cookies com brigadeiro é ótima opção para servir em porções individuais

