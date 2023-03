Aprenda a preparar um saboroso macarrão alho e óleo acompanhado de frango grelhado com molho de laranja

O chef de cozinha Raoni Peretti, de Presidente Prudente (SP), ensina o passo a passo da receita. Macarrão alho e óleo com limão siciliano, acompanhado de frango grelhado e molho reduzido de laranja

Paula Sieplin/TV Fronteira

O chef de cozinha Raoni Peretti, de Presidente Prudente (SP), ensina a preparar um saboroso macarrão alho e óleo com limão siciliano, acompanhado de frango grelhado com redução de laranja. Confira o passo a passo!

Ingredientes:

500 gramas de macarrão (grano duro)

Azeite

Alho

Sal e pimenta do reino

Limão siciliano

300 gramas de filé de peito de frango

De quatro a seis laranjas

Folha de louro

Vinho branco (opcional)

Alecrim e salsa para decorar

Aprenda a fazer saboroso macarrão alho e óleo acompanhado de frango e molho de laranja

Modo de preparo

Redução

O primeiro passo é fazer a redução da laranja. Para isso, corte as laranjas e as esprema com o auxílio de uma peneira. Depois, coloque o suco em uma panela e esquente em fogo médio. Acrescente uma folha de louro e aguarde 15 minutos.

Depois, adicione um pouco de vinho branco na redução até que ela ganhe consistência. Para finalizar, adicione sal e pimenta do reino.

Massa

Coloque a massa do macarrão em outra panela, que já esteja com água fervendo, e aguarde cerca de oito minutos.

Frango

Tempere o frango com sal, pimenta, limão e alho. Leve à frigideira, que já deve estar quente, com um ‘fio’ de azeite.

Depois de grelhado, coloque o frango em outro recipiente.

Finalização

Para concluir a receita, corte os dentes de alho de maneira laminada e adicione-os em uma frigideira, com bastante azeite, até que o alho fique caramelizado.

Adicione o macarrão, misture com o alho, e esprema o limão por cima. Depois, adicione sal a gosto.

Para montar, coloque o macarrão com alho e óleo em um prato, depois adicione a redução de laranja e, por fim, o frango por cima do molho reduzido.

Macarrão alho e óleo com limão siciliano, acompanhado de frango grelhado e molho reduzido de laranja

Paula Sieplin/TV Fronteira

