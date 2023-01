aprenda-a-reduzir-o-sal-dos-alimentos-com-temperos-naturais!

O consumo de sal no Brasil ultrapassa o valor estipulado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que não deve ser maior que 5 gramas por dia. Esse valor pode chegar, segundo pesquisas de consumo alimentar, até 12 gramas (mais que o dobro do recomendado).

Pensando que o sal de cozinha é a maior fonte de sódio da nossa alimentação, seu excesso pode ser prejudicial ao organismo, uma vez que o sódio é o eletrólito responsável pelo aumento da pressão arterial. Como podemos minimizar esse consumo com opções mais adequadas à saúde? A pesquisa anual de tendências da Nutrição, pulicada pelo Whole Foods – mercado que avalia o comportamento do consumidor – trouxe os alimentos/temperos em pó com grande potencial de crescimento na dieta das pessoas. Esses temperos podem contribuir não só com todos os benefícios, por conta da alta qualidade nutricional de compostos bioativos, como auxiliar na redução da adição de sal nos alimentos. Confira:

1- Cúrcuma em pó ou açafrão da terra: é um tempero rico em curcuminoides, sendo a curcumina o principal. Essa possui potente ação anti-inflamatória e antioxidante, contribuindo para equilibrar o organismo em processos inflamatórios, além de demonstrar, segundo estudos, uma ação positiva na redução da progressão de certos tipos de tumores cancerígenos.

2- Gengibre em pó: rico em gingerol, um potente antioxidante e indutor da termogênese corporal, auxiliando na aceleração do metabolismo corporal e contribuindo para redução do peso. Pode auxiliar na digestão e atua como potente anti-inflamatório natural.

3- Pimenta do reino: fonte de capsaicina, o principal composto bioativo da pimenta, que atua como anti-inflamatório, principalmente na redução da dor em doenças como fibromialgia e artrite reumatoide.

4- Canela em pó: com grande concentração de polifenois, a canela já vem sendo elucidada como potente hipoglicemiante natural, por atuar nos receptores de insulina nas células e aumentar a sensibilidade à insulina, garantindo a utilização da glicose a nível celular.

Aproveite todas essas especiarias e escolha as opções mais naturais possíveis, trazendo mais sabor às suas receitas, além de praticidade no uso, por serem em forma de pó!

valipomponi