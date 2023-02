Aprenda receita da manta de linguiça toscana com queijo coalho

Prato de preparo rápido foi ensinado neste domingo (26) no Inter TV Rural. Manta de linguiça com queijo foi receita ensinada no Inter TV Rural deste domingo (26)

A manta de linguiça é um preparo no qual a carne da linguiça é retirada e utilizada como se fosse uma massa. A receita exibida no Intertv Rural desse domingo (26), é uma manta feita com linguiça toscana.

O toque regional vem com o queijo coalho, utilizado como recheio. O prato pode ser feito com qualquer tipo de linguiça e vários tipos de temperos. A receita é de preparo rápido e precisa de poucos ingredientes para ficar saborosa. Uma ótima dica para o almoço de domingo.

Ingredientes

800g ou 12 unidades de linguiça toscana (ou qualquer outro tipo de linguiça crua)

200g de queijo coalho cortado em pedaços

½ cebola roxa pequena cortada em pedaços bem pequenos

Cebolinha, alecrim e azeite a gosto

Modo de preparo

Comece desfazendo os gomos da linguiça. É possível fazer isso pressionando de ambos os lados, ou cortar no sentido do comprimento e retirar o conteúdo. Em um recipiente, amasse com as mãos toda carne e deixe bem uniforme. Quem preferir, pode substituir essa linguiça por qualquer outra.

Após o primeiro passo, é chegado o momento de temperar. Adicione cebola picada, cebolinha e alecrim. Ainda com as mãos, misture eles à carne.

Dividida a carne em duas partes iguais. Pegue uma tábua de cortes e por cima dela abra um pedaço de plástico filme e espalhe metade dessa carne (massa) no plástico.

O ideal é medir o tamanho da forma escolhida para assar o preparo, a fim de saber o formato que essa carne deve ter. O plástico vai ajudar a moldar o formato desejado a essa manta. Depois de espalhar em uma altura uniforme, feche o plástico filme e reserve.

Unte uma assadeira com azeite, retire o plástico filme da massa e transfira para essa assadeira. Quem quiser também pode forrar a assadeira com uma folha de papel alumínio, mas é opcional.

O próximo passo é rechear. Coloque os pedaços de queijo de forma centralizada, por cima da manta de linguiça. O ideal é deixar o queijo bem no centro, para não derramar quando o preparo for ao forno.

Com o restante da linguiça, repita o mesmo processo feito com a outra metade. Molde a carne no plástico filme e logo depois, retire o plástico e coloque a carne por cima da outra camada que foi recheada com o queijo.

Com as mãos, pressione as laterais para fechar bem o recheio e tentar deixar num formato regular. É importante pressionar um pouco também para que a manta não se desfaça quando estiver assando.

Leve pra assar em forno preaquecido a 230° por cerca de 1 hora e 30 minutos ou até que a superfície fique levemente dourada.

